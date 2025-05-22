ЕС решил не продлевать беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции

В 2022 году ЕС ввел свободный беспошлинный ввоз украинских товаров. Однако из-за неконтролируемых поставок украинской сельхозпродукции и трудностей с продажами у европейских фермеров, особенно в приграничных с Украиной странах, Еврокомиссия в 2024 году ввела квоты на семь наиболее «чувствительных» товаров, включая яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукурузу, крупы и мед. Это решение было принято в ответ на протесты фермеров, которые даже блокировали пограничные пункты.