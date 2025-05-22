ЕС решил не продлевать беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции

Европейский Союз решил не продлевать режим беспошлинного ввоза украинской сельскохозяйственной продукции, что фактически приведет к введению таможенных пошлин с 6 июня, сообщил представитель Еврокомиссии Балаш Увари.
«Страны ЕС утвердили меры переходного периода на техническом совещании в четверг», — отметил он, добавив, что временный режим беспошлинного ввоза товаров из Украины не будет продлен. Его слова приводит РИА Новости.
В 2022 году ЕС ввел свободный беспошлинный ввоз украинских товаров. Однако из-за неконтролируемых поставок украинской сельхозпродукции и трудностей с продажами у европейских фермеров, особенно в приграничных с Украиной странах, Еврокомиссия в 2024 году ввела квоты на семь наиболее «чувствительных» товаров, включая яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукурузу, крупы и мед. Это решение было принято в ответ на протесты фермеров, которые даже блокировали пограничные пункты.
Согласно сообщениям СМИ, Украина стремилась к продлению льготных условий для беспошлинных поставок, однако стороны не смогли достичь соглашения в установленный срок.
По данным Еврокомиссии, в период действия льготного режима Украина значительно увеличила объемы поставок своей продукции в страны ЕС.