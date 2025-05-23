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Стало известно, за сколько могут продать популярный сервис для взрослых

Группа инвесторов ведет переговоры о покупке онлайн-платформы OnlyFans за сумму порядка восьми миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Популярный сервис для взрослых могут купить за 8 миллиардов долларов.

Группа инвесторов ведет переговоры о покупке онлайн-платформы OnlyFans за сумму порядка восьми миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Группу потенциальных покупателей возглавляет Forest Road Company, инвестиционная компания из Лос-Анджелеса. Переговоры ведутся как минимум с марта, а соглашение может быть достигнуто в ближайшие недели», — пишет Reuters.

За 2023 год владеющая платформой OnlyFans компания Fenix International получила 6,6 миллиарда долларов выручки против 375 миллионов долларов в 2020 году. OnlyFans предоставляет возможность создавать и распространять платный контент, включая фото и видео, и известен прежде всего в индустрии развлечений для взрослых.