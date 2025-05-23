Стало известно, за сколько могут продать популярный сервис для взрослых

За 2023 год владеющая платформой OnlyFans компания Fenix International получила 6,6 миллиарда долларов выручки против 375 миллионов долларов в 2020 году. OnlyFans предоставляет возможность создавать и распространять платный контент, включая фото и видео, и известен прежде всего в индустрии развлечений для взрослых.