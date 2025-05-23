В России упали цены на бытовую технику

Бытовая техника в России подешевела на 10−20%
Цены на бытовую технику в России в апреле-мае 2025 года снизились на 10−20% по сравнению с началом года. Об этом сообщают представители торговых сетей и экспертов рынка. По их данным, снижение цен стало реакцией на укрепление рубля и усилившуюся конкуренцию между ритейлерами.
«Динамичнее всего сократилась стоимость новой техники от марок Kraft (на 22%), “Бирюса” (на 21%) и Dexp (на 8%). Также доступнее стала новая холодильная техника от брендов Samsung (на 17%) и Beko (на 15%)», — пишут «Известия». Как отмечают эксперты, в апреле-мае 2025 года стоимость новых мелких бытовых приборов уменьшилась на 16%. В ресейле цены на плиты и духовые шкафы снизились на 10%. Новые холодильники стали дешевле на 11% по сравнению с декабрем 2024 — январем 2025 года.
В материале отмечается, что снижение цен на бытовую технику началось еще в конце первого квартала 2025 года. Одна из главных причин — укрепление курса рубля. На ценовую динамику также повлияли скопившиеся у продавцов нераспроданные запасы техники, образовавшиеся из-за замедления темпов строительства нового жилья и снижения спроса со стороны населения. Кроме того, отсутствие свободных денежных средств у покупателей из-за высокой кредитной нагрузки также сказывается на рынке.
Ранее стало известно, что летом 2025 года в России ожидается рост цен на строительные материалы на 10−20% по сравнению с весенними показателями. Это объясняется резким увеличением спроса в сегменте загородного строительства.