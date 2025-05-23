В России упали цены на бытовую технику

«Динамичнее всего сократилась стоимость новой техники от марок Kraft (на 22%), “Бирюса” (на 21%) и Dexp (на 8%). Также доступнее стала новая холодильная техника от брендов Samsung (на 17%) и Beko (на 15%)», — пишут «Известия». Как отмечают эксперты, в апреле-мае 2025 года стоимость новых мелких бытовых приборов уменьшилась на 16%. В ресейле цены на плиты и духовые шкафы снизились на 10%. Новые холодильники стали дешевле на 11% по сравнению с декабрем 2024 — январем 2025 года.