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Минобороны просит взыскать с РЖД более 30 млн рублей

Минобороны РФ подало серию исков к РЖД, часть из них принята к производству.

Источник: Комсомольская правда

ОАО «Российские железные дороги» вновь оказалось ответчиком по иску от Министерства обороны РФ. Арбитражный суд Москвы примет восемь новых заявлений. Сейчас рассматривается часть из них, рассказали ТАСС в инстанции.

Минобороны планирует взыскать с РЖД порядка 30 миллионов рублей. По имеющимся данным, заявления начали поступать в марте. Общая сумма, требуемая с РЖД, согласно серии исков, — 90 миллионов рублей.

«Истец в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице ОАО “Российские железные дороги”. Сумма исковых требований совокупно составляет 30 млн 720 тыс. 717 рублей», — сказано в документе суда.

Никаких деталей исков с начала весны так и не было обнародовано. Известно, что иски в отношении РЖД поступили 31 марта.