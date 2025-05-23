Минобороны просит взыскать с РЖД более 30 млн рублей

ОАО «Российские железные дороги» вновь оказалось ответчиком по иску от Министерства обороны РФ. Арбитражный суд Москвы примет восемь новых заявлений. Сейчас рассматривается часть из них, рассказали ТАСС в инстанции.
Минобороны планирует взыскать с РЖД порядка 30 миллионов рублей. По имеющимся данным, заявления начали поступать в марте. Общая сумма, требуемая с РЖД, согласно серии исков, — 90 миллионов рублей.
«Истец в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице ОАО “Российские железные дороги”. Сумма исковых требований совокупно составляет 30 млн 720 тыс. 717 рублей», — сказано в документе суда.
Никаких деталей исков с начала весны так и не было обнародовано. Известно, что иски в отношении РЖД поступили 31 марта.