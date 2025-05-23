В РФ упали цены на бытовую технику

В России в апреле-мае снизились цены на бытовую технику, в сравнении с январем-мартом. Об этом в беседе с «Известиями» рассказали продавцы.
Согласно данным мониторинга, в период с января по май 2025 года цены на бытовую технику снизились на 4−12% в различных товарных категориях. Как пояснил коммерческий директор компании «Холодильник.ру» Алексей Погудалов, ключевым фактором ценовой динамики для импортной продукции остается валютный курс.
Так, «Авито» зафиксировал снижение цен на бытовую технику весной 2025 года. По словам эксперта компании Павла Комарова, новые мелкие приборы подешевели на 16%, а на вторичном рынке плиты и духовки стали стоить на 10% меньше, микроволновки — на 7%.
Как заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, снижение стоимости техники вызвано укреплением рубля и падением спроса. По его данным, весной иностранные валюты подешевели на 20%, что привело к 15−20% снижению цен на технику.
Ранее президент России Владимир Путин поинтересовался у главы Министерства сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, будут ли снижаться цены на отечественные сельхозпродукты.