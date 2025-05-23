В РФ упали цены на бытовую технику

Так, «Авито» зафиксировал снижение цен на бытовую технику весной 2025 года. По словам эксперта компании Павла Комарова, новые мелкие приборы подешевели на 16%, а на вторичном рынке плиты и духовки стали стоить на 10% меньше, микроволновки — на 7%.