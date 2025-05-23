Японская Mazda точно не вернётся в Приморье — её здесь не ждут

Комитет Госдумы по вопросам собственности рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект, который устанавливает ограничения на возврат акций в российских компаниях их бывшим иностранным владельцам, вышедшим из бизнеса после 2022 года. Крупнейшим инвестором, бежавшим из Приморья, является японский автоконцерн Mazda, хамски бросивший местные заводы по сборке автомобилей и двигателей к ним. Для этой компании возврата точно не будет, сообщает ИА PrimaMedia.
Президент Владимир Путин в марте 2025 года поручил правительству разработать процедуру согласования возвращения в Россию иностранных компаний, ранее покинувших страну, а также актуализировать их перечень.
Законопроект предусматривает ограничение возможности повторного входа иностранных инвесторов в капитал российских компаний. Разрабатываемые правила предусматривают получение специального разрешения правительственной комиссии, если покупаемая нерезидентами доля превышает 10% акций.
Предложенные поправки дают российским компаниям право отказаться от возврата активов иностранным инвесторам при одновременном соблюдении ряда условий. Это тесная связь инвестора с «недружественным» государством, заключение сделки после 24 февраля 2022 года по заниженной цене, наличие в ней условия об обратном выкупе. Также будет учитываться, были ли исполнены обязательства перед работниками и кредиторами.
В случае отказа в возврате в российский бизнес иностранный инвестор сможет требовать компенсацию в течение одного года. Но если будут доказаны недобросовестные действия с его стороны, компенсация может быть снижена или в ней полностью откажут.
Если при продаже активов иностранный инвестор уклонялся от добросовестного исполнения своих корпоративных прав или препятствовал управлению предприятиями, покупатель вправе требовать соразмерного уменьшения размера компенсации или отказать в ее выплате.
Также поправки позволяют профильному органу власти запретить иностранному инвестору выкуп активов, если это может повлиять на устойчивость социально-экономического развития.
И может появиться дополнительная процедура судебной передачи прав: уполномоченный орган будет обращаться в арбитражный суд с требованием создать новое российское юрлицо, которое примет на себя права иностранного холдинга в отношении акций или долей в уставном капитале экономически значимой организации (ЭЗО).
«Какие-то компании уходили очень аккуратно, выполняя свои обязательства, в первую очередь свои социальные обязательства, а какие-то компании абсолютно хамски, отказываясь от своих обязательств, трудовых коллективов, бросали свои сектора экономики. Конечно, здесь не нужно оглядываться ни на инвестиционный климат в отношении этих компаний, ни на какие другие принципы. К ним будет, естественно, применяться особый режим во время их попыток сюда вернуться», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) представил свои предложения, определив три возможных трека возврата: жесткий, «красный» — через обязательное получение согласия правкомиссии и исполнение наложенных ею условий для тех, кто вел себя недобросовестно при уходе и планирует вкладываться в стратегические отрасли; средний, «желтый» — через упрощенное получение согласия правкомиссии и с облегченными обязательствами при возврате для тех, кто допустил при уходе незначительные нарушения и планирует работать в наиболее пострадавших от санкций отраслях; мягкий, «зеленый» — через согласование с профильным ведомством для тех, кто вел себя корректно при уходе с российского рынка и не планирует работать в требующих господдержки сферах.