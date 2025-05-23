Японская Mazda точно не вернётся в Приморье — её здесь не ждут

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) представил свои предложения, определив три возможных трека возврата: жесткий, «красный» — через обязательное получение согласия правкомиссии и исполнение наложенных ею условий для тех, кто вел себя недобросовестно при уходе и планирует вкладываться в стратегические отрасли; средний, «желтый» — через упрощенное получение согласия правкомиссии и с облегченными обязательствами при возврате для тех, кто допустил при уходе незначительные нарушения и планирует работать в наиболее пострадавших от санкций отраслях; мягкий, «зеленый» — через согласование с профильным ведомством для тех, кто вел себя корректно при уходе с российского рынка и не планирует работать в требующих господдержки сферах.