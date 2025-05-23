Россия продала удобрений за рубеж на миллиарды долларов

На четвертом месте в рейтинге находится Евросоюз, который в прошлом году обеспечил 10,9% мирового экспорта. Объем его поставок снизился на 6% и составил 6,6 миллиарда долларов. В отличие от других ведущих экспортеров, ЕС остается нетто-импортером удобрений: объем закупок у зарубежных партнеров превышает продажи, разница в 2023 году составила 300 миллионов долларов не в его пользу.