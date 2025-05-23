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Кто следит за ремонтом улиц в Красноярске?

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевой столице состоялась первая встреча общественных контролеров, которые будут следить за качеством дорожного ремонта в 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Источник: РИА "Новости"

Участникам рассказали, какие участки дорог отремонтируют, и предложили выбрать объекты для наблюдения.

Работа общественного контроля ведется в Красноярске уже восьмой год. Контролеры помогают специалистам технадзора, выезжают на объекты, фиксируют нарушения и сообщают о них в рабочие чаты. Особое внимание уделяется доступности городской среды для маломобильных граждан.

«Не всегда формальное соответствие нормативам означает удобство и комфорт для людей с ограниченными возможностями. При реализации нацпроекта мы стараемся учитывать общественное мнение. На все объекты, где выполняются работы в рамках нацпроекта, наши специалисты регулярно выезжают совместно с активистами. При выявлении недочетов подрядные организации оперативно устраняют замечания. Такой взгляд со стороны нам очень помогает», — отметил заместитель руководителя МКУ «УДИБ» Антон Гетц.

Новых участников в этом году не набирали — работают проверенные активисты. Желающие присоединиться могут обратиться в Красноярское отделение ОНФ.

В мэрии добавляют, что в этом году по нацпроекту в Красноярске планируется отремонтировать 57 участков дорог, в том числе 40 — за счет федеральных средств.