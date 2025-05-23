Кто следит за ремонтом улиц в Красноярске?

«Не всегда формальное соответствие нормативам означает удобство и комфорт для людей с ограниченными возможностями. При реализации нацпроекта мы стараемся учитывать общественное мнение. На все объекты, где выполняются работы в рамках нацпроекта, наши специалисты регулярно выезжают совместно с активистами. При выявлении недочетов подрядные организации оперативно устраняют замечания. Такой взгляд со стороны нам очень помогает», — отметил заместитель руководителя МКУ «УДИБ» Антон Гетц.