На юге Хабаровского края предлагают построить первый мост через Уссури

— Мы рассмотрели возможности для развития транспортной и логистической инфраструктуры в нашем регионе. Существует потребность в реализации крупного проекта — строительстве автомобильного моста через реку Уссури в районе погранперехода «Покровка — Жаохэ». Это позволит обеспечить бесперебойную транспортировку грузов и комфортное передвижение туристов в любое время года и при любых погодных условиях. Китайская сторона выразила заинтересованность в участии в этом проекте, — отметила Олеся Положенцева.