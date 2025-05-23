На юге Хабаровского края предлагают построить первый мост через Уссури

Построить первый стационарный мост через пограничную реку Уссури предлагают власти Бикинского муниципального округа на самом юге Хабаровского края. Эта идея уже нашла поддержку у руководства соседнего китайского уезда Жаохэ. О визите их делегации в Бикинский округ в своём Телеграм-канале написала глава этого муниципалитета Олеся Положенцева, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Мы рассмотрели возможности для развития транспортной и логистической инфраструктуры в нашем регионе. Существует потребность в реализации крупного проекта — строительстве автомобильного моста через реку Уссури в районе погранперехода «Покровка — Жаохэ». Это позволит обеспечить бесперебойную транспортировку грузов и комфортное передвижение туристов в любое время года и при любых погодных условиях. Китайская сторона выразила заинтересованность в участии в этом проекте, — отметила Олеся Положенцева.
Сейчас грузы и пассажиры между Россией и КНР через погранпереход «Покровка — Жаохэ» перемещаются в тёплое время года на паромах, а с наступлением холодов там оборудуют понтонную переправу. При этом в межсезонье, когда по Уссури идёт лёд, пункт пропуска закрывается.
Напомним, в этом году началась практическая реализация проекта строительства пограничного перехода на острове Большой Уссурийский. К будущему пункту пропуска уже прокладывают дорогу.