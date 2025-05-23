Принято решение по будущему «проблемного» дома на омской Биофабрике

Напомним, двухэтажный кирпичный дом на 8 квартир (16 жильцов) выстроен в 1937 году. С 16 апреля 2025 года в его границах введен режим повышенной готовности в связи с риском обрушения. Стоит отметить, что дом признали аварийным весной 2019 года, установив плановый срок сноса не позднее конца декабря 2027 года.