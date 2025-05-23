Дешевый доллар и торговые войны США ударят по карману россиян

— Очень ограниченно. У нас два основных драйвера инфляции и оба очень слабо зависят от курса рубля. Первый — рынок труда, который давит на сферу услуг, и они динамично дорожают. Второй — неурожай. В прошлом году он привел к росту цен на продукты, и в этом, учитывая апрельские и майские снегопады, в том числе на юге страны, и небольшие объемы осадков зимой, мы уже тоже можем с большой долей вероятности ждать не лучших объемов. Уже идут новости, что пострадали яблоки, персики, вишни. Этот инфляционный фактор сохранится. Непродовольственные товары, которые приезжают в основном из Китая, и при трехзначном курсе дорожали весьма скромно. И того, что цены на некоторые позиции, после подорожавшего рубля и американских торговых пошлин сейчас снижаются, недостаточно, чтобы компенсировать инфляцию в услугах и продовольствии.