Дешевый доллар и торговые войны США ударят по карману россиян

Потребительский спрос был основой роста экономики, но теперь он будет снижаться, полагает Евгений Надоршин.
Замедление роста экономики России в этом году обернется спадом из-за развернутых новой администрацией США торговых войн. РФ будет меньше зарабатывать на нефти, особенно если рубль останется дорогим. Вместе с высокой ключевой ставкой это приведет к тому, что россияне сократят траты на товары и услуги, а дефицит бюджета продолжит расти, объяснил URA.RU главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал», бывший советник министра экономического развития Евгений Надоршин.
Оптимизма станет меньше.
— Вопреки прогнозам аналитиков курс рубля после укрепления в январе-марте остается стабильным, доллар продолжает стоить около 80 рублей. Почему так происходит?
К концу года доллар снова будет стоить больше 100 рублей, прогнозирует экономистФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
— С валютным рынком сейчас все непросто — большая часть его находится не в России. Значительная часть операций с капиталом, платежей за товары и услуги происходит без пересечения границы за пределами страны или внутри нее. На рубеже 2023−2024 годов, когда стали действовать вторичные санкции, появились проблемы — не проходили платежи в Турцию, Китай, потом ввели меры против Мосбиржи. Систему пришлось перестроить, и сегодня деньги импортеров часто не превращаются в иностранную валюту, а здесь достаются экспортерам в рублях. И наоборот, деньги экспортеров часто не превращаются в рубли, а идут в оплату импорта, в пользу импортеров. Публикуемая ЦБ статистика недостаточно плотно привязана к процессам, реально протекающим на валютном рынке, который сильно потерял в прозрачности.
Основная причина, по которой рубль остается дорогим, — скорее всего сильное различие в валютных потоках экспортеров и импортеров. Дело в том, что экспортеры с тех пор, как они стали отправлять товары в Индию и Китай морем, в том числе из балтийских портов, приличную часть валютной выручки получают с большой задержкой — до четырех месяцев. То есть сейчас они получают оплату за январь-февраль, когда цены на нефть были значительно выше, объемы поставок тоже были другими. А с российскими импортерами теперь, наоборот — работают по предоплате, и сейчас их спрос ориентирован уже на летние поставки.
И с учетом охлаждения спроса они снижают объемы покупки товаров и валюты. Это вносит существенный вклад в дороговизну рубля.
Отток капитала из России уменьшился после начала мирных переговоров, отмечает Евгений НадоршинФото: Роман Наумов © URA.RU.
На этом фоне «отягчающим обстоятельством» стали продажи валюты Центральным банком, которые продолжаются до сих пор. Кроме того, уменьшился отток капитала из России и, соответственно, спрос на валюту для вывода денег за рубеж. Это произошло из-за начавшихся мирных переговоров, которые, по мнению многих, могут привести к смягчению санкций. Некоторые ожидают, что чуть ли не в первую очередь оно затронет финансовый сектор, и снова можно будет переводить с комиссией 100−150 долларов через SWIFT, а не по нынешним схемам, которые гораздо дороже и сложнее.
— То есть доллар по 80 рублей еще сохранится какое-то время?
— Могут быть разные варианты. Возможно, на мирных переговорах что-то пойдет не так, и оптимизма по отношению к российской валюте станет меньше. Но пока есть ощущение, что какое-то недолгое время рубль может находиться на этом уровне. Но рано или поздно доллар начнет возвращаться к прежним трехзначным величинам.
Расти и даже сохранять стабильность, учитывая достаточно медленный рост производительности, при нынешнем курсе российская экономика не сможет, поэтому курс свыше 100 рублей для нас более естественный. Мой прогноз — 110 к концу этого года.
— Влияет ли курс на инфляцию в России?
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— Очень ограниченно. У нас два основных драйвера инфляции и оба очень слабо зависят от курса рубля. Первый — рынок труда, который давит на сферу услуг, и они динамично дорожают. Второй — неурожай. В прошлом году он привел к росту цен на продукты, и в этом, учитывая апрельские и майские снегопады, в том числе на юге страны, и небольшие объемы осадков зимой, мы уже тоже можем с большой долей вероятности ждать не лучших объемов. Уже идут новости, что пострадали яблоки, персики, вишни. Этот инфляционный фактор сохранится. Непродовольственные товары, которые приезжают в основном из Китая, и при трехзначном курсе дорожали весьма скромно. И того, что цены на некоторые позиции, после подорожавшего рубля и американских торговых пошлин сейчас снижаются, недостаточно, чтобы компенсировать инфляцию в услугах и продовольствии.
Почему растет дефицит бюджета.
Увеличение добычи нефти странами ОПЕК+ может быть мерой против американских конкурентовФото: Екатерина Лазарева © URA.RU.
— Страны ОПЕК+, и Россия в том числе, договорились увеличить экспорт нефти, что дополнительно снизило цены на нее. Почему РФ поддержала это решение, несмотря на то что власти бьют тревогу из-за сокращения нефтегазовых поступлений в бюджет?
— Это может быть попыткой упредить потенциальное наращивание добычи на сланцевых месторождениях США. Трамп озвучивал инициативу снизить экологические ограничения, чтобы увеличить добычу на шельфе и в ряде регионов страны. И, возможно, действия ОПЕК+ — это попытка создать рыночные препятствия для американских нефтяников. Считается, что благоприятные цены для сланцев — выше 60 долларов за баррель, при такой стоимости начинают рассматривать увеличение ее добычи.
И для членов ОПЕК+ может представляться рациональным снизить цены, чтобы отбить мысль о начале разработки этих проектов. Уж лучше они потеряют в доходах, чем лишатся доли рынка, которую отберут у них американцы.
Министр финансов Антон Силуанов неспроста заговорил об излишних тратах на замену бордюров в Москве, уверен Евгений НадоршинФото: Роман Наумов © URA.RU.
— Курс рубля и ситуация на нефтяном рынке влияют на бюджет? Минфин скорректировал параметры финансового документа, дефицит увеличился до 1,7% ВВП — в абсолютных цифрах до 3,8 трлн рублей. Насколько это критично и как влияет на ситуацию в экономике?
— После пересмотра показатель выглядит неожиданно реалистично. В отличие от бюджета, принятого в конце года, который выглядел скорее как черновик. В 2022—2024 годах дефицит фактически тоже отличался от того, что закладывалось в бюджет. Допустим, 2022-й был шоковым, но следующие два уже принимались с пониманием масштаба происходящего и перспектив и исполнялись в этой же стрессовой ситуации. И хорошо было видно, что в процессе исполнения дефицит сильно отличался от прописанного в принятом документе.
И, глядя на предыдущий опыт, несложно было сделать вывод, что дефицит по итогам 2024 года будет составлять явно не 1,2 трлн рублей, заложенные в законе о бюджете, а намного больше. Предложенный Минфином показатель — 3,8 трлн — как раз укладывается в тенденцию последних лет и выглядит правдоподобно.
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Сумма сама по себе не катастрофическая. 1,7% ВВП — это скромный дефицит для современного мира. По российским меркам картина другая — наши власти стараются избегать дефицита в принципе, поэтому для нас это значение экстраординарное и в абсолютном, и в относительном выражении. Тем более, тут хорошо видна тенденция к росту показателя. И если ситуация не будет меняться, — а я пока не вижу причин для изменений, — то дефицит может увеличиваться дальше. Особенно если не произойдет возврата доллара к прежним трехзначным курсам по отношению к рублю.
Основная причина пересмотра дефицита в сторону увеличения — недополученные доходы, ожидания по ним урезали до 38 трлн рублей. Осенью Минфин и Минэк слишком оптимистично заложили в бюджет 2025 года цены на нефть. И если удешевление рубля задержится, Россия может получить даже меньшую сумму доходов по итогам года, чем та, которая есть сейчас в пересмотренном варианте. Пожалуй, верно обратить внимание и на то, что, на мой взгляд, не весь неоправданный оптимизм удалили из ожиданий этой весной — ожидания от экономического роста тоже завышены, как, возможно, и прогноз ненефтегазовых доходов. Это еще один риск.
— Для чего был нужен этот пересмотр?
Правительство снова скорректирует дефицит бюджета осенью, когда будет вносить в Госдуму проект на следующий год, считает экспертФото: Владимир Андреев © URA.RU.
— Это выглядит как желание поднять вопрос об урезании расходов — гражданских, если судить по прошлым периодам. И именно федерального бюджета, а не бюджетной системы в целом.
В этом плане показательно недавнее заявление министра финансов Антона Силуанова о слишком частой замене бордюров в Москве. Трудно поспорить с утверждением, что заметная часть таких работ в столице проводится раньше, чем это требуется, и вполне еще нормальный бордюр идет на выброс, а вместо него ставят точно такой же. Но важен факт, что эту тему публично подняли сейчас — значит, на то есть причина.
Власти, вероятно, думают о том, чтобы регионы-доноры, в число которых входит Москва, предоставили больше средств субъектам дотационным, заместив ресурсы федерального бюджета. Такое может произойти уже в этом году.
Более того, прослеживается желание урезать расходы на последующие годы. Здесь примечательны разговоры про цену отсечения в 50 долларов за баррель нефти вместо нынешних 60. В итоге Минфин заявил, что показатель останется прежним. Хотя, если разбираться, ни той, ни другой стоимости в долларах в бюджетном правиле в явном виде нет, там более сложная система расчета, и отсечение привязано скорее к рублевой цене. И это выглядит так, будто тема затрагивается с одной целью — привлечь внимание к необходимости урезания расходов в 2026 году и далее.
Чем грозят России торговые войны Трампа.
Евгений Надоршин ожидает начала рецессии в России с середины этого годаФото: Роман Наумов © URA.RU.
— Если дефицит будет расти дальше, есть ли предпосылки к тому, что основной финансовый документ в этом году придется снова пересматривать?
— К сожалению, есть. Другое дело, что скорее всего полноценной процедуры пересмотра ждать не стоит. Будет как в прошлом году, когда в октябре выяснилось, что основной сюрприз кроется в расходах 2024 года, которые были уточнены вместе с внесением бюджета на 2025-й. Если не произойдет каких-то сильных форс-мажоров, до октября обойдутся без формальных действий. А осенью представят уточненные показатели с учетом прогноза по расходам до конца года. Но корректировки в процессе исполнения будут происходить стабильно, и я не исключаю существенных изменений.
— Почему?
— Как я уже сказал, основной риск — это ненефтегазовые доходы, которые заложены в бюджет слишком оптимистично. В результате Минэкономразвития ждет по итогам года 2,5-процентного роста. Но большинство экспертов из числа тех, кто считает, что экономика в 2025 году вырастет, тяготеют к 1,5%. Я же вообще ожидаю в этом году рецессии.
Спрос на автомобили упал, и повышение утильсбора не обеспечило бюджету ожидаемых доходовФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Однако Минфин увеличил ожидаемые сборы от НДС и НДФЛ, базируясь на прогнозе Минэка, у которого очень много оптимизма по темпам роста зарплаты и увеличения сборов доходов в федеральный бюджет от налога по повышенной ставке. Между тем рынок труда охлаждается, и темпы роста зарплат уже не те. И даже идут сокращения, причем в секторах с высокими зарплатами, как раз подпадающими под повышенные ставки НДФЛ, — это IT, телекоммуникации и другие сферы, где люди получают больше среднего. При сохранении дефицита кадров в целом по рынку труда в высокооплачиваемых сегментах образовался избыток.
Собираемость НДС тоже не станет приятным сюрпризом — по предварительному исполнению бюджета в апреле видно, что год к году сборы налога выросли всего на 1,3%, несмотря на высокую инфляцию и, вроде, сохраняющийся рост в рознице. Стоит ли вообще ждать роста к прошлому году при таком начале?
Добавим неаккуратный подход к прогнозированию утильсбора. От его повышения Минфин ожидал более триллиона рублей дополнительного дохода. Сейчас этот показатель уменьшили практически вдвое. Как будто сразу не понимали, что прошлогодний ажиотаж на авторынке и в спросе на спецтехнику был временным, как раз связанным с планами ввести утильсбор, и после него должна была случиться просадка. Тем более, в середине прошлого года чуть более 80% новых автомобилей продавалось в кредит, и после повышения ключевой ставки кредитный спрос сильно упал.
— Вы сказали, что ждете рецессии. Насколько она, по-вашему, будет выраженной и продолжительной?
— Она может начаться уже в середине этого года и быть не просто технической, а ярко выраженной. Я не жду глубоких спадов, но прогнозирую −1% по итогам года. С учетом того, что мы начали год с ростом 1,4%, заканчивать будем с падением на 2%. Нет ощущения, что рецессия закончится быстро, скорее всего, она продолжится в 2026 году.
Высокий спрос в России во многом обеспечивали кредитыФото: Илья Московец © URA.RU.
Пока замедление экономики происходит под действием внутренних факторов. Это дорогие деньги и замедление роста потребления, за счет которого в основном росла российская экономика в 2023—2024 годах. Существенный вклад вносили кредиты, которые в отдельные периоды обеспечивали более половины потребления, а теперь они стали малодоступны. В дополнение те, у кого есть свободные средства, решили не тратить деньги и положили их на депозиты, что сейчас очень выгодно.
На темпах роста еще не отразились последствия торговых войн, начатых новым президентом США. Но я не сомневаюсь, что отразятся. Вне зависимости от того, как Трамп заигрывает с Россией в рамках геополитики, то, что он сделал, приведет, как минимум, к существенному замедлению темпов роста мировой экономики. А это значит более дешевое сырье и уменьшение объемов его поставок. Это уже ощущают экспортеры, но еще не почувствовала остальная экономика.
Именно внешний негативный шок — не санкции, а само по себе ухудшение среды из-за торговых войн, — станет причиной рецессии.
Она не будет кратковременной, потому что те процессы, которые протекают у нас внутри и которые запустил в мировой экономике Трамп, быстро не остановить. Отсрочки, применяемые американской администрацией, вообще ничего не решают, а лишь растягивают эффект во времени.
— Ключевая ставка остается высокой — 21%, но с декабря ЦБ ее уже не поднимает. Может ли регулятор в ближайшее время перейти к снижению?
ЦБ начнет снижать ключевую ставку, только когда экономика перестанет расти, говорит Евгений НадоршинФото: Вячеслав Немышев © URA.RU.
— Судя по комментариям Центробанка, пока нет. Сначала регулятор сменит риторику, а уже потом начнет снижать ставку. В начале лета она уменьшаться не будет, а дальше увидим. В случае рецессии снижение начнется и будет быстрым: я к концу этого года ожидаю 13%, в следующем — 7%. Но ЦБ не будет смягчать денежно-кредитную политику, пока рост экономики, в основе которого потребительский спрос, будет сохраняться. Причин для этого пока нет — мы не производим достаточного количества продукции, чтобы увеличить предложение адекватно спросу. Это ведет к перегреву рынка и высокой инфляции. Трудовых ресурсов не хватает и пополнять их неоткуда, учитывая жесткую миграционную политику.
То есть рост у нас сейчас есть, а вот с развитием проблемы. Потому что, если вы активно кредитовались, чтобы потребить, через какое-то время придет расплата. И то будущее, у которого занимали, как раз сейчас стало настоящим, когда по долгам надо платить.