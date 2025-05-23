Стало известно, чем опасны долги по ЖКХ

Теоретически при критическом объёме долгов кредитор вправе инициировать процедуру банкротства гражданина. В рамках процесса имущество должника, включая объекты недвижимости, подлежит реализации для погашения обязательств. Однако, как уточняет эксперт, подобные прецеденты исключительно редки и касаются лишь злостных уклонистов, чьи долги достигают значительных размеров и на протяжении лет остаются непогашенными. Кроме того, сама процедура банкротства требует временных ресурсов (нередко нескольких лет), сопряжена с расходами на финансового управляющего, официальные публикации и прочие издержки.