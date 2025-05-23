Какие пожизненные и временные выплаты за детей назначают многодетным в Казахстане

Вопрос повышения рождаемости и воспроизводства населения является важным для многих развитых и развивающихся стран, так как люди — это важный элемент экономики в виде рабочей силы.
Однако страны, включая и Казахстан, сталкиваются со сложностями в данном вопросе: суммарный коэффициент рождаемости (СКР) — среднее число детей на одну женщину на протяжении всего репродуктивного периода (т. е. примерно от 15 до 50 лет) — падает.
Так, если в 2021 году он составлял 3,32, то в 2024 году СКР снизился до 2,80. А к 2050 году, по прогнозам ООН, значение показателя составит уже 2,42. То есть прогнозы указывают на риски увеличения доли стареющих граждан в Казахстане — а это может отразиться на возможности их пенсионного обеспечения.
О том какие меры поддержки большей рождаемости на одну семью действуют в Казахстане, рассказали в Telegram-канале Юрист «ПАРАГРАФ».
Пособия многодетным семьям
«На пособия многодетным семьям могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода», — отмечается в источнике.
При соответствии этим условиям казахстанцам назначаются ежемесячные выплаты, размеры которых зависят от количества детей. Например, в 2025 году они составляют следующие суммы для семей:
- с 4 детьми — 16,03 МРП или 63 030 тенге;
- с 5 детьми — 20,04 МРП или 78 798 тенге;
- с 6 детьми — 24,05 МРП или 94 565 тенге;
- с 7 детьми — 28,06 МРП или 110 332 тенге;
- с 8 и более детьми — по 4 МРП или по 15 728 тенге на каждого ребенка.
То есть статус многодетной семьи будет поддерживаться до тех пор, пока семья соответствует критериям многодетности. А когда дети вырастают и живут отдельно, пособие уже не выплачивается.
Однако есть и пожизненные выплаты.
Поддержка матерей с большим количеством детей
Отдельная финансовая помощь выделятся матерям, имеющим большое количество детей. При этом она обеспечивается на постоянной основе, даже если дети уже выросли.
Так, деньги выделяются в виде ежемесячного пособия в рамках наград:
- за подвеску «Күміс алқа» — 6,40 МРП или 25 165 тенге;
- за подвеску «Алтын алқа» или полученное ранее звание «Мать-героиня», ордена «Материнская слава» I и II степени — 7,40 МРП или 29 097 тенге в месяц.