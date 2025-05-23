Какие пожизненные и временные выплаты за детей назначают многодетным в Казахстане

Так, если в 2021 году он составлял 3,32, то в 2024 году СКР снизился до 2,80. А к 2050 году, по прогнозам ООН, значение показателя составит уже 2,42. То есть прогнозы указывают на риски увеличения доли стареющих граждан в Казахстане — а это может отразиться на возможности их пенсионного обеспечения.