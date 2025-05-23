Торговые войны США рискуют остановить рост экономики России

«Именно внешний негативный шок — не санкции, а само по себе ухудшение среды из-за торговых войн, — станет причиной рецессии. Она не будет кратковременной, потому что те процессы, которые протекают у нас внутри, и которые запустил в мировой экономике Трамп, быстро не остановить. Отсрочки, применяемые американской администрацией, лишь растягивают эффект во времени», — объяснил эксперт.