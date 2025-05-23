Китайцы могут начать производство гигиенических товаров в Омске

Компания обеспечивает выпуск продукции, сочетающей в себе высокое качество и доступные цены, отвечая тем самым индивидуальным запросам клиентов. Liling Runleikang Sanitary Products Co., Ltd. активно сотрудничает с заказчиками из разных стран, предлагая услуги OEM и ODM. Конкурентоспособные цены, надежное качество и высокий уровень обслуживания способствуют экспорту продукции в страны Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, Европы и Северной Америки. Продукция компании под торговыми марками «OHLALA», «YOMMY JIMMY», «LEIKAN», «ENYOWL», «MAMRRIES» хорошо известна и российским покупателям. В 2023 году компания принимала участие в выставке «Мир детства», проходившей в московском выставочном центре «Экспоцентр».