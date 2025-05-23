Китайцы могут начать производство гигиенических товаров в Омске

Компания Liling Runleikang Sanitary Products Co., Ltd. из Китая, специализирующаяся на выпуске санитарно-гигиенической продукции, рассматривает возможность организации производственной площадки в Омске.
Китайская организация подтвердила своё участие в выставке-форуме Made in China-2025, которая пройдет в Омске
Компания Liling Runleikang Sanitary Products Co., Ltd. специализируется на выпуске широкого спектра гигиенических товаров. В перечень выпускаемой продукции входят детские и взрослые подгузники, пеленки для детей, домашних животных и кормящих матерей, а также гигиенические прокладки, влажные и сухие салфетки и специальные подгузники для питомцев.
Компания обеспечивает выпуск продукции, сочетающей в себе высокое качество и доступные цены, отвечая тем самым индивидуальным запросам клиентов. Liling Runleikang Sanitary Products Co., Ltd. активно сотрудничает с заказчиками из разных стран, предлагая услуги OEM и ODM. Конкурентоспособные цены, надежное качество и высокий уровень обслуживания способствуют экспорту продукции в страны Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, Европы и Северной Америки. Продукция компании под торговыми марками «OHLALA», «YOMMY JIMMY», «LEIKAN», «ENYOWL», «MAMRRIES» хорошо известна и российским покупателям. В 2023 году компания принимала участие в выставке «Мир детства», проходившей в московском выставочном центре «Экспоцентр».
Ранее мы писали, что в форуме Made in China-2025 планируется участие примерно двадцати известных китайских корпораций. Ключевой темой для обсуждения станет перспектива локализации производственных мощностей в Омской области.