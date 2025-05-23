Экс-советник главы Минэка спрогнозировал снижение ключевой ставки в три раза

Однако экономист подчеркнул, что ЦБ не будет уменьшать показатель, пока экономика продолжает расти. Основа этого роста — высокий потребительский спрос, который Россия не может сбалансировать с предложением, потому что не производит достаточного количества продукции, объяснил собеседник URA.RU.