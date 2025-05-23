На Барбошиной поляне и в Кошелев-Парке построят пожарные депо

Быстровозводимые пожарные депо построят в п. Шмидта и в районе Барбошиной Поляны, 9-й, 10-й, 11-й и 12-й просек. Первое будет рассчитано на две машины, второе — на четыре. Сроки строительства — 2026−2027 гг. и 2027−2028 годы, соответственно.
Также планируется строительство пожарного депо на четыре машины в микрорайоне Кошелев-Парк. Срок — 2028−2029 годы.
Появятся новые пожарные депо и в сельских районах:
- в 2025—2026 годах — в с. Спасском Приволжского района, с. Троицком Сызранского района, с. Украинка Большечерниговского района, п. Куйбышевском Красноармейского района, с. Екатериновка Безенчукского района;
- в 2025—2027 годах — с. Максимовка Богатовского района, с. Никитинка Елховского района, в Волжском районе;
- в 2027—2028 годах — в с. Сергиевск Сергиевского района, в пос. Береговой Шигонского района, на ж/д станции Звезда и в с. Ольгино Безенчукского района, с. Усинском Сызранского района.