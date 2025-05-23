На Барбошиной поляне и в Кошелев-Парке построят пожарные депо

Быстровозводимые пожарные депо построят в п. Шмидта и в районе Барбошиной Поляны, 9-й, 10-й, 11-й и 12-й просек. Первое будет рассчитано на две машины, второе — на четыре. Сроки строительства — 2026−2027 гг. и 2027−2028 годы, соответственно.