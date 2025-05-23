В Госдуме предложили вернуть детский кешбэк: подробнее

В Годуме РФ рассматривается вопрос о возобновлении специальной программы компенсации затрат на детский туризм — детский кешбэк — направленной на повышение доступности организованного отдыха для детей в летний период. Об этом рассказала первый замглавы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в разговоре с ТАСС.