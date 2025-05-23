В Госдуме предложили вернуть детский кешбэк: подробнее

В Годуме РФ рассматривается вопрос о возобновлении специальной программы компенсации затрат на детский туризм — детский кешбэк — направленной на повышение доступности организованного отдыха для детей в летний период. Об этом рассказала первый замглавы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в разговоре с ТАСС.
«В прошлый раз детский кешбэк выдавался в руки родителям. Сейчас обсуждается несколько иная схема, когда частично стоимость путевки будет компенсироваться внутри поддержки федеральных или региональных лагерей. То есть деньги будут идти напрямую в лагерь», — отметила Буцкая.
При этом она акцентировала особую значимость программы детского кешбэка. Буцкая также добавила, что предлагаемая схема компенсационных выплат создаст условия для снижения конечной стоимости путевок для потребителей.
Ранее в Госдуме предложили поднять в два раза налоги на игорный бизнес в России. Так, налог за игровой стол составит от 100 до 500 тыс. рублей, за автомат — от 6 до 30 тыс. рублей.