Эксперт «Жилфонда» рассказал, что происходит с нераспроданными новостройками в России

В РФ снижается спрос на новостройки.
В России продолжает расти объем нераспроданных квартир в новостройках, что связано с недоступностью рыночной ипотеки и сокращением льготных программ. Об этом сообщил директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский. На март 2025 года не продано около 47% квартир, сдача которых запланирована в этом году. Таким образом, на рынке формируется значительный фонд уже построенного, но не реализованного жилья, что сочетается с дефицитом предложения квартир в аренду.
«…на рынке новостроек сегодня сформировался существенный объем нераспроданного застройщиками жилья в уже построенных домах, и он постоянно растет. Из-за недоступной рыночной ипотеки и сокращения выдач по льготным программам спроса недостаточно, чтобы распродавать все до сдачи, и объем таких квартир будет расти», — сообщает URA.RU пресс-служба «Жилфонда» со ссылкой на слова Чернокульского.
По информации эксперта, после ввода объекта в эксплуатацию требуется оформить право собственности на квартиру. В тех случаях, когда квартира не реализована, право собственности, как правило, регистрируется на юридическое лицо-застройщика. В результате на организацию возлагается обязанность по уплате коммунальных платежей и налога на имущество. Для застройщика это означает дополнительные ежегодные расходы, которые в среднем составляют 2−3% от стоимости недвижимости. В связи с этим целесообразно стремиться к максимально быстрой продаже такой квартиры, даже если это потребует предоставления скидки.
Однако Чернокульский добавил, что слишком заметные распродажи могут негативно сказаться на спросе на другие объекты застройщика на более ранних стадиях строительства. В качестве альтернативы некоторые девелоперы используют паевые инвестиционные фонды недвижимости (ЗПИФы), которые позволяют управлять пулом нераспроданных квартир и обеспечивать доход инвесторам за счет сдачи этих объектов в аренду.
По словам директора «Жилфонда», такие инструменты способны сдерживать рост цен на аренду, увеличивая предложение жилья на рынке. При этом в ряде регионов даже отмечено снижение средних арендных ставок, но это связано прежде всего с изменением структуры предложения — ростом доли малогабаритных квартир и апартаментов. В городах с менее активным строительством дополнительного фонда нераспроданных новостроек практически нет, поэтому цены на аренду там либо остаются стабильными, либо продолжают расти. Чернокульский подчеркнул, что предпосылок для серьезного снижения стоимости аренды не наблюдается: высокая инфляция и недоступность ипотеки вынуждают россиян выбирать аренду даже при высоких ценах.
Ранее управляющий директор направления первичной недвижимости компании «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев отметил, что уменьшение доходности по банковским вкладам способствовало возобновлению интереса к покупке квартир на первичном рынке, пишет 360.ru. По его словам, подобная динамика побудила потенциальных покупателей вновь рассматривать приобретение жилья как способ решения собственных жилищных задач, а также в качестве инвестиционного инструмента.