Эксперт «Жилфонда» рассказал, что происходит с нераспроданными новостройками в России

По информации эксперта, после ввода объекта в эксплуатацию требуется оформить право собственности на квартиру. В тех случаях, когда квартира не реализована, право собственности, как правило, регистрируется на юридическое лицо-застройщика. В результате на организацию возлагается обязанность по уплате коммунальных платежей и налога на имущество. Для застройщика это означает дополнительные ежегодные расходы, которые в среднем составляют 2−3% от стоимости недвижимости. В связи с этим целесообразно стремиться к максимально быстрой продаже такой квартиры, даже если это потребует предоставления скидки.