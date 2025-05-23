Стало известно, кто активнее всего сейчас покупает недвижимость в Красноярске

Жители городов-миллионников России чаще всего интересуются покупкой и съёмом жилья в двух столицах — Москве и Санкт-Петербурге, а вот третьим по востребованности городом в этом рейтинге после двух постоянных лидеров стала Самара. В топ-5 вошли также Новосибирск и Екатеринбург.