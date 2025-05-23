Стало известно, кто активнее всего сейчас покупает недвижимость в Красноярске

Жители городов-миллионников России чаще всего интересуются покупкой и съёмом жилья в двух столицах — Москве и Санкт-Петербурге, а вот третьим по востребованности городом в этом рейтинге после двух постоянных лидеров стала Самара. В топ-5 вошли также Новосибирск и Екатеринбург.
К таким выводам пришли аналитики «МегаФона», изучив обезличенный трафик на сайты по поиску недвижимости в январе-апреле 2025 года. В Красноярске наибольшую активность в этом направлении проявили женщины в возрасте 25+.
Анализ рынка показывает, что гендерное распределение в поиске недвижимости почти одинаково, с незначительным преобладанием мужчин (51%), но с вариациями по регионам. Лидируют по интересу к жилью люди в возрасте 35−45 лет, но в Красноярске активнее всего ищет недвижимость молодежь.
По регионам наблюдается общая тенденция: приоритет отдается поиску жилья в Москве и родном городе. Третье место варьируется. Так, жители Москвы после своего города и Санкт-Петербурга чаще выбирают Краснодар, а петербуржцы после двух столиц проявляют интерес к Смоленску.