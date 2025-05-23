Курсы валют на 23 мая, цены на нефть и металлы

Нефть
Цены на нефть снижались вечером в четверг на опасениях, что ОПЕК+ продолжит наращивать добычу ускоренными темпами, пишет Интерфакс-Казахстан. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:13 Аст опустилась на 1,62%, до 63,86 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,67%, до 60,54 доллара за баррель. Восемь стран ОПЕК+ обсуждают, стоит ли пойти на еще одно, третье подряд, ускоренное увеличение добычи в июле.
Металлы
Котировки фьючерсов на золото снизились во время европейской сессии в четверг, передает Investing.com. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в июне торговались по цене 3,310,44 доллара за тройскую унцию, опустившись на 0,09% на 17:30 Аст. Фьючерс на серебро с поставкой в июле снизился на 1,81%, достигнув отметки 33,04 доллара за тройскую унцию.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 22:57 аст bitcoin торговался по 111 543,92 долларов. За последние 24 часа цена первой криптовалюты выросла на 4,99%, а ее капитализация составила 2,2 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 659,67 долларов, повысившись в цене на 8,23%. Капитализация этой криптовалюты составила 321,09 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,51 трлн долларов.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 23 мая. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 22 мая, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 22 мая.
1 австралийский доллар 325,29 тенге.
1 азербайджанский манат 299,16 тенге.
10 армянский драм 13,34 тенге.
1 белорусский рубль 155,25 тенге.
1 бразильский реал 89,82 тенге.
10 венгерских форинтов 14,21 тенге.
1 гонконгский доллар 64,8 тенге.
1 грузинский лари 187,32 тенге.
1 датская крона 76,77 тенге.
1 дирхам ОАЭ 138,07 тенге.
1 доллар США 507,07 тенге.
1 евро 572,53 тенге.
1 индийская рупия 5,9 тенге.
1000 иранский риал 12,1 тенге.
1 канадский доллар 365,38 тенге.
1 китайский юань 70,37 тенге.
1 кувейтский динар 1 652,45 тенге.
1 кыргызский сом 5,8 тенге.
1 малазийский ринггит 118,75 тенге.
1 мексиканский песо 26,14 тенге.
1 молдавский лей 29,43 тенге.
1 норвежская крона 49,68 тенге.
1 польский злотый 134,91 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 135,19 тенге.
1 российский рубль 6,37 тенге.
1 СДР 687,93 тенге.
1 сингапурский доллар 392,5 тенге.
1 таджикский сомони 50,21 тенге.
1 тайский бат 15,43 тенге.
1 турецкая лира 13,05 тенге.
100 узбекских сумов 3,94 тенге.
1 украинская гривна 12,22 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 679,27 тенге.
1 чешская крона 23 тенге.
1 шведская крона 52,7 тенге.
1 швейцарский франк 613,22 тенге.
1 южноафриканский ранд 28,12 тенге.
100 южнокорейских вон 36,65 тенге.
1 японская иена 3,53 тенге.