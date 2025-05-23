Курсы валют на 23 мая, цены на нефть и металлы

Цены на нефть снижались вечером в четверг на опасениях, что ОПЕК+ продолжит наращивать добычу ускоренными темпами, пишет Интерфакс-Казахстан. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:13 Аст опустилась на 1,62%, до 63,86 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,67%, до 60,54 доллара за баррель. Восемь стран ОПЕК+ обсуждают, стоит ли пойти на еще одно, третье подряд, ускоренное увеличение добычи в июле.