В Казахстане утвердили предельные оптовые цены на товарный газ

Они утверждены министерством энергетики отдельным приказом, новые расценки будут действовать с с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года.
В регионах предельные цены оптовой реализации товарного газа для крупных коммерческих потребителей и майнеров составят:
- Астана и Акмолинская область — 72 846 тенге (143,6 долларов);
- Алматы и Алматинская область — 76 686 тенге (151,2 доллара);
- Шымкент — 71 122 тенге (140,2 доллара);
- Актюбинская область — 54 933 тенге (10,8 долларов);
- Атырауская область — 41 993 тенге (82,8 долларов);
- Западно-Казахстанская область — 55 365 тенге (109 долларов);
- Жамбылская область 70 639 тенге (139,3 доллара);
- Жетысуская область — 76 686 тенге (151,2 доллара);
- Карагандинская область — 72 846 тенге (143,6 долларов);
- Костанайская область — 62 951 тенге (124,1 долларов);
- Кызылординская область — 59 179 тенге (116,7 долларов);
- Мангистауская область — 57 649 тенге (113,7 долларов);
- Туркестанская область — 71 122 тенге (140 доллара);
- Улытауская область — 72 846 тенге (143,7 долларов);
- Восточно-Казахстанская область — 13 069 тенге (25,8 долларов).
При этом, конечные розничные тарифы для населения формируются отдельно. Особое внимание будет уделено защите социально уязвимых категорий.