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В Казахстане утвердили предельные оптовые цены на товарный газ

АСТАНА, 23 мая — Sputnik. В Казахстане утвердили новые предельные оптовые цены на товарный газ.

Источник: Энергетика министрлігі

Они утверждены министерством энергетики отдельным приказом, новые расценки будут действовать с с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года.

В регионах предельные цены оптовой реализации товарного газа для крупных коммерческих потребителей и майнеров составят:

  • Астана и Акмолинская область — 72 846 тенге (143,6 долларов);
  • Алматы и Алматинская область — 76 686 тенге (151,2 доллара);
  • Шымкент — 71 122 тенге (140,2 доллара);
  • Актюбинская область — 54 933 тенге (10,8 долларов);
  • Атырауская область — 41 993 тенге (82,8 долларов);
  • Западно-Казахстанская область — 55 365 тенге (109 долларов);
  • Жамбылская область 70 639 тенге (139,3 доллара);
  • Жетысуская область — 76 686 тенге (151,2 доллара);
  • Карагандинская область — 72 846 тенге (143,6 долларов);
  • Костанайская область — 62 951 тенге (124,1 долларов);
  • Кызылординская область — 59 179 тенге (116,7 долларов);
  • Мангистауская область — 57 649 тенге (113,7 долларов);
  • Туркестанская область — 71 122 тенге (140 доллара);
  • Улытауская область — 72 846 тенге (143,7 долларов);
  • Восточно-Казахстанская область — 13 069 тенге (25,8 долларов).

При этом, конечные розничные тарифы для населения формируются отдельно. Особое внимание будет уделено защите социально уязвимых категорий.