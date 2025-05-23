Мода на комфорт: на подмосковном первичном рынке жилья 90% сделок приходится на комфорт-класс

С начала этого года спрос на новостройки в Московской области достиг максимума за последние три года. Абсолютное большинство договоров долевого участия (ДДУ) заключается на региональном рынке в комплексах комфорт-класса. Сколько стоят сегодня недорогие квартиры семейного формата?
Как сообщил «МК» управляющий партнер ГК «Ферро-Строй» Григорий Ваулин, покупатели на рынке новостроек Подмосковья за январь-апрель 2025 года совершили 15 871 сделку по ДДУ (без учета оптовых и уступок). Это на 17,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года (13 457 ДДУ) и на 16,3% больше, чем за тот же период в 2023 году (13 646 ДДУ). Рекорд регионального рынка по продажам за пять месяцев был установлен в 2022 году, когда у подмосковных застройщиков купили 21 060 квартир.
"В начале 2025 года зафиксирована максимальная покупательская активность за прошедшие три года, — отметил девелопер. По его мнению, это является следствием стабилизации социально-политической обстановки, адаптации рынка к текущим экономическим условиям и накопившегося отложенного спроса. Также на уровень потребительской активности положительно повлияло сокращение банковских комиссий по семейной ипотеке. Еще имеется хороший задел для дальнейшего роста числа сделок. Доля ипотеки в структуре ДДУ в Московской области за год сократилась с 81% до 67%. Однако в перспективе жилищные займы должны отыграть свои позиции.
«Снижение ставок по рыночным кредитам и одновременно уменьшение прибыльности депозитов после ожидаемого смягчения монетарной политики ЦБ может привести к ажиотажу на рынке. Не исключено, что в результате окажутся побиты рекорды спроса 2021−2022 гг., несмотря на отсутствие всеобщей льготной ипотеки», — отметил Ваулин.
По его оценке, на текущий момент абсолютное большинство ДДУ в Подмосковье — 89,8% — регистрируются в комплексах комфорт-класса. Доля сделок в проектах стандарт-класса с начала года — 6,8%, в новостройках бизнес-класса — 3,4%. Это объясняется в первую очередь структурой предложения и покупательскими предпочтениями локальной целевой аудитории (недорогие квартиры семейного формата). Сегодня средний бюджет покупки в подмосковных проектах стандарт-класса составляет 8 млн руб., комфорт-класса — 8,8 млн руб., бизнес-класса — 12,9 млн руб.
Среди районов Подмосковья по объему спроса с большим отрывом лидируют Красногорск (25,4%, +8,6 п.п. за год) и Мытищи (21,5%, +10,2 п.п.). Как пояснил эксперт, Красногорск стал центром притяжения за счет своего административного статуса (областная столица), близости к Москве, а также развитой инфраструктуре. В свою очередь, Мытищи популярны благодаря экологичности (особенно актуально для пригородов), наличию современных социальных объектов и хорошей транспортной доступности. «Сегодня среди покупателей востребованы проекты комплексного развития территорий с собственными детскими садами, школами и медицинскими центрами», — заключил девелопер.