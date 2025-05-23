Мода на комфорт: на подмосковном первичном рынке жилья 90% сделок приходится на комфорт-класс

Как сообщил «МК» управляющий партнер ГК «Ферро-Строй» Григорий Ваулин, покупатели на рынке новостроек Подмосковья за январь-апрель 2025 года совершили 15 871 сделку по ДДУ (без учета оптовых и уступок). Это на 17,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года (13 457 ДДУ) и на 16,3% больше, чем за тот же период в 2023 году (13 646 ДДУ). Рекорд регионального рынка по продажам за пять месяцев был установлен в 2022 году, когда у подмосковных застройщиков купили 21 060 квартир.