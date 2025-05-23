С 26 мая жители Солнечного останутся без горячей воды

Добавим, холодной воды не будет с 23:00 30 мая по 23:00 1 июня в Советском районе, а также деревнях Бадалык и Сухая Балка, п. Нанжуль и части Центрального района (ул. 3-я Полярная, нечётная сторона ул. Шахтёров, 17−61; ул. Полярная, 4−17; ул. Березина, 11−17 и 80−82; ул. Туруханская, 14−24 и 39−57; ул. Мартынова, 6 и 6, стр. 2. Исключение: улицы Подзолкова, Дудинская, нечётная сторона ул. Спандаряна, ул. Партизана Железняка, 4а-8а, ул. Соревнований, 20.