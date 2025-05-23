В Беларуси зарплаты вырастут в одной из бюджетных отраслей с 1 июля 2025 года. Это следует из постановления Совета министров № 277 от 20 мая 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Согласно постановлению, в Беларуси были изменены размеры надбавки за специфику труда сотрудникам центров, которые обеспечивают деятельность бюджетных организаций. Уточняется, что названная надбавка работникам центров, которые были созданы Мингорисполкомом, Минский районным исполкомом, из числа руководителей, специалистов и других служащих подобных заведений с 1 июля 2025 года будет установлена в размере 220% оклада сотрудника.
Вместе с тем надбавка сотрудникам аналогичных центров, работающих в других регионах Беларуси, из числа руководителей, специалистов, а также других служащих с названной даты будет устанавливаться в размере 140% оклада работника. Также говорится, что с 1 января 2026 года надбавка будет 170% оклада сотрудника.