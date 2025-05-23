В Беларуси зарплаты вырастут в одной из бюджетных отраслей с 1 июля 2025

Вместе с тем надбавка сотрудникам аналогичных центров, работающих в других регионах Беларуси, из числа руководителей, специалистов, а также других служащих с названной даты будет устанавливаться в размере 140% оклада работника. Также говорится, что с 1 января 2026 года надбавка будет 170% оклада сотрудника.