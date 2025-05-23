Обнародованы зарплаты руководства крупных ВУЗов Ростовской области за 2024 год

В административный состав ЮФУ входят восемь проректоров. Самый высокий доход у проректора по воспитательной работе и реализации молодежных программ Якова Асланова — свыше 570 тыс. руб. ежемесячно, проректор по цифровой трансформации Александр Трофимчук получает почти 400 тыс. руб., проректор по административной работе Ксения Кулешова — около 360 тыс. руб.. Первый проректор Анатолий Метелица зарабатывает более 330 тыс. руб.