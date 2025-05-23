Искусство — в массы! В Самаре проходит международный креативный форум «АртПром»

Международный фестиваль «АртПром» выступает частью значимого молодежного научно-технического праздника «От Винта!», ежегодно проходящего под эгидой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и играющего важную роль в развитии молодежной технической инициативы и профессиональной ориентации будущих инженеров и ученых.