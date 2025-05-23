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Искусство — в массы! В Самаре проходит международный креативный форум «АртПром»

В Самаре накануне открылся грандиозный международный форум творческих технологий «АртПром», собравший под своей крышей представителей властных структур, деятелей культуры, науки, промышленности, предпринимательства, медиаиндустрии, студентов и талантливую молодежь.

В Самаре накануне открылся грандиозный международный форум творческих технологий «АртПром», собравший под своей крышей представителей властных структур, деятелей культуры, науки, промышленности, предпринимательства, медиаиндустрии, студентов и талантливую молодежь.

Об этом рассказал в своем телеграм-канале самарский губернатор Вячеслав Федорищев.

Основной лозунг форума звучит символично: «Искусство служит индустрии, индустрия вдохновляет искусство».

Самарский регион, занимающий вторую позицию Приволжского округа по объемам производимой продукции, гордится возможностью представить свои достижения и продемонстрировать миру потенциал творческого сотрудничества.

Международный фестиваль «АртПром» выступает частью значимого молодежного научно-технического праздника «От Винта!», ежегодно проходящего под эгидой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и играющего важную роль в развитии молодежной технической инициативы и профессиональной ориентации будущих инженеров и ученых.

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие в честь двадцатилетия фестиваля, подчеркнув особую значимость подобных мероприятий, способствующих обмену идеями, рождению перспективных проектов и формированию сообщества увлечённых исследователей и энтузиастов технического прогресса.

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