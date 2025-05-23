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Китай построит фармзавод в Казахстане

АСТАНА, 23 мая — Sputnik. Китай построит фармзавод в Семее.

Источник: Акимат Абайской области

Меморандум о взаимном сотрудничестве по строительству завода был подписан во время рабочей поездки делегации Абайской области в Урумчи.

Проект позволит наладить современное лекарственное производство в регионе, создать новые рабочие места. Данная инициатива позволит обеспечить население качественными и доступными лекарственными препаратами и позволит развитию медицинского кластера в области Абай.

сообщил акимат

Члены делегации посетили одно из крупнейших фармацевтических предприятий Китая. Там ознакомились с технологическим процессом производства лекарственных средств, стандартами качества и инновационными подходами.

В целом, между Абайской областью и китайскими инвесторами подписано 15 меморандумов на сумму 1,5 миллиарда долларов. Также в ходе визита представители акимата встретились с 30-ю китайскими инвесторами.