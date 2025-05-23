Китай построит фармзавод в Казахстане

Меморандум о взаимном сотрудничестве по строительству завода был подписан во время рабочей поездки делегации Абайской области в Урумчи.
Проект позволит наладить современное лекарственное производство в регионе, создать новые рабочие места. Данная инициатива позволит обеспечить население качественными и доступными лекарственными препаратами и позволит развитию медицинского кластера в области Абай.
Члены делегации посетили одно из крупнейших фармацевтических предприятий Китая. Там ознакомились с технологическим процессом производства лекарственных средств, стандартами качества и инновационными подходами.
В целом, между Абайской областью и китайскими инвесторами подписано 15 меморандумов на сумму 1,5 миллиарда долларов. Также в ходе визита представители акимата встретились с 30-ю китайскими инвесторами.