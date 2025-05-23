На Урале мусорный оператор требовал несуществующие долги через суд

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, региональный оператор по обращению с ТКО «Рифей» нашел должника по оплате услуги за вывоз мусора. По мнению компании, собственник частного дома Наталья за несколько лет накопила долгов на сумму около 7 тысяч рублей. «Рифей» подал в суд с требованием взыскать задолженность, а также пени с продолжением начисления по день фактической оплаты и госпошлину.