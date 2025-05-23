На Урале мусорный оператор требовал несуществующие долги через суд

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, региональный оператор по обращению с ТКО «Рифей» нашел должника по оплате услуги за вывоз мусора. По мнению компании, собственник частного дома Наталья за несколько лет накопила долгов на сумму около 7 тысяч рублей. «Рифей» подал в суд с требованием взыскать задолженность, а также пени с продолжением начисления по день фактической оплаты и госпошлину.
Однако в ходе разбирательства выяснилось, что жилой дом, откуда якобы вывозили мусор, сгорел еще в 2016 году — за 4 года до возникновения спорной задолженности. А в 2021 году строение официально признали непригодным для проживания.
В итоге ООО «Рифей» судиться передумало и отказалось от исковых требований. Производство по делу было прекращено.
Напомним, что в январе Свердловское УФАС возбудило дело против регоператора «Рифей» из-за нарушения законодательства.