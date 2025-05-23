В мэрии рассказали, на сколько вырастут тарифы на отопление в Екатеринбурге

Администрация Екатеринбурга намерена запустить механизмы, чтобы сгладить рост цен на отопление после перехода в новую тарифную зону. Об этом ЕАН сообщили в пресс-службе городской администрации, комментируя заявления городских ТСЖ о двукратном росте цен.
«Формирование цены на тепловую энергию планируется осуществлять путем индексации действующего тарифа на тепловую энергию на индекс роста платы граждан за коммунальные услуги, установленного Министерством экономического развития РФ и увеличенного на величину не более 3%. Изменение цены будет осуществляться один раз в год, как это происходит и сегодня. Таким образом, увеличения цены в два раза не произойдет, существенных изменений не будет», — заявили в городской администрации.
Также в мэрии заверили, что муниципалитет возьмет на отдельный контроль проведение работ по замене сетей и строительству новых объектов теплоснабжения и соблюдение договоренности по тарифной политике. За нарушение этого правила организации могут лишиться статуса единой теплоснабжающей организации и права продавать тепловую энергию, уточнили в горадминистрации.
Член экспертного совета комитета Госдумы по защите конкуренции Дмитрий Тортев в разговоре с ЕАН указал, что главным риском при переходе в новую тарифную зону является то, что альткотельные не подчиняются государственному тарифному регулированию. В случае с Екатеринбургом в таком положении окажется Свердловский филиал «Т Плюс».
«Есть еще одна проблема — администрация Екатеринбурга не сможет, если захочет, выйти из этой схемы. Было предложение ФАС разработать механизм одностороннего выхода регионов из ценовых зон теплоснабжения. Но эта инициатива даже в виде законопроекта не была оформлена и не будет», — пояснил Тортев.
По его словам, опыт перехода в новые тарифные зоны других муниципалитетов скорее доказывает правоту екатеринбургских ТСЖ, которые опасаются двукратного роста цен на отопление. Во многих городах это привело к росту социального напряжения.
"В 2023 году жители Красноярска, Абакана, Барнаула и многих других сибирских городов рвались на митинги, получив квитанции за январь.
Надо сказать, что в тот месяц были сильные морозы, что привело к росту сумм в платежках в 2−2,5 раза. В Абакане мэрия вообще попыталась разорвать после этого соглашение с поставщиком тепла, но закон не дал властям этого сделать. То есть единственный «механизм» оптимизации роста тарифов в новой ценовой зоне — это надежда на мягкую зиму. Если в Екатеринбург надолго придут морозы, то жителей суммы в квитанциях совсем не обрадуют", — пояснил Дмитрий Тортев.
ЕАН писал, что 300 ТСЖ в Екатеринбурге обратились к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой отменить решение о переводе расчета цен за отопление в новую тарифную зону. Авторы письма выразили опасение, что тарифы на тепло в городе вырастут в два раза, и выразили сомнения, что Свердловский филиал «Т Плюс» сможет освоить дополнительные средства, согласно представленному прежде плану.
Напомним, что о планах перейти на новую систему расчета стало известно осенью прошлого года. По новой схеме, для того, чтобы окупить затраты, теплоснабжающая организация может уйти из-под тарифного регулирования. Хотя границы сохранятся: цены устанавливаются в рамках предельного уровня, определенного государственным регулятором.
Проект новой схемы теплоснабжения и оплаты был представлен на публичных слушаниях в декабре 2024 года. В Свердловском филиале ПАО «Т Плюс» пояснили, что повышать тарифы пришлось из-за бурного строительства жилья в Екатеринбурге и низких темпов замены сетей. В марте 2025 года премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил перевод уральской столицы в новую тарифную зону.