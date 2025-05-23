В мэрии рассказали, на сколько вырастут тарифы на отопление в Екатеринбурге

Надо сказать, что в тот месяц были сильные морозы, что привело к росту сумм в платежках в 2−2,5 раза. В Абакане мэрия вообще попыталась разорвать после этого соглашение с поставщиком тепла, но закон не дал властям этого сделать. То есть единственный «механизм» оптимизации роста тарифов в новой ценовой зоне — это надежда на мягкую зиму. Если в Екатеринбург надолго придут морозы, то жителей суммы в квитанциях совсем не обрадуют", — пояснил Дмитрий Тортев.