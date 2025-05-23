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Доллар начал расти. Курсы валют на 23 мая

На пятницу, 23 мая, Национальный банк Беларуси установил следующие курсы валют.

Источник: Смартпресс

1 доллар США — 3,0038 рубля (+0,01% по сравнению с 22 мая);

1 евро — 3,3928 рубля (-0,38%);

100 российских рублей — 3,7600 рубля (+1,48%);

10 китайских юаней — 4,1626 рубля (+1,00%);

10 польских злотых — 7,9904 рубля (-0,34%).