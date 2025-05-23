«Газета.Ru» назвала 6 «ушедших» иномарок, которые обновились за рубежом

Длина новинки — 4550 мм, что на на 150 мм больше, чем у машины прошлого поколения. Это позволило увеличить пространство для пассажиров второго ряда и объем багажника. Для нового Compass предлагаются гибридные и электрические силовые установки мощностью до 375 л.с. Самый мощный Compass в линейке — электрический, с отдельными моторами для передней и задней оси.