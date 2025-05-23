«Газета.Ru» назвала 6 «ушедших» иномарок, которые обновились за рубежом

Компания Toyota представила новое поколение некогда популярного в России кроссовера RAV4, у Volvo возродился кроссовер XC70, а Subaru показала самый современный универсал Outback. Подробнее об автомобилях западных и японских автокомпаний, которые снова объедут Россию стороной, в материале «Газеты.Ru».
Toyota RAV4.
Корпорация Toyota представила в Японии кроссовер RAV4 шестого поколения. Как и прежде, он будет глобальной моделью и выйдет на рынок 180 стран мира. В новом поколении RAV4 приобрел угловатый дизайн кузова и лишился чисто бензиновых двигателей.
В базовом варианте кроссовер снабжен гибридной силовой установкой на основе бензинового мотора 2.5. Ее мощность составляет 178 сил для переднеприводных автомобилей и 185 единиц мощности — для полноприводных. Есть и более энерговооруженные подзаряжаемые гибридные версии — на 260 сил в переднеприводном варианте и 295 «лошадей» — в полноприводном.
«Аналоговая» комбинация приборов в новом RAV4 уступила место экрану, а в салоне стало гораздо меньше физических кнопок: в частности, управление микроклиматом частично переведено на центральный дисплей. На центральной консоли появилось больше отсеков для хранения мелких вещей, а емкость багажного отсека выросла с 733 до 749 литров.
Nissan Micra.
Компактный хетчбэк Nissan Micra с характерной округлой формой кузова в начале «нулевых» официально вышел на российский рынок и за семь лет разошелся тиражом более 21 тыс. экземпляров. Тот автомобиль базировался на общей платформе с Renault Clio. Новейший Nissan Micra шестого поколения, рассекреченный японским автопроизводителем 21 мая, превратился в электромобиль.
Форма кузова городского компакта значительно изменилась, но очертания фар напоминают о машинах прошлых поколений. На бортах автомобиля появилась подштамповка, которую дизайнеры Nissan сравнили с палочкой для мороженого.
Новый Nissan Micra, ориентированный на европейский рынок, базируется на той же платформе CMF-BEV, что и представленный ранее компакт Renault 5. Для Micra доступны силовые установки мощностью 122 и 150 л.с. с батареями разной емкости. Запас хода хетчбэка составляет 310 или 408 км. Среди оснащения — система автоторможения перед препятствием и адаптивный круиз-контроль.
Volvo XC70.
Принадлежащий китайскому Geely именитый шведский автопроизводитель возродил модель Volvo XC70. Если в прежние времена этот индекс носил универсал повышенной проходимости с защитным пластиковым обвесом и полным приводом, то новый XC70 — подзаряжаемый гибридный кроссовер с увеличенным запасом хода.
Этот автомобиль первым примерил новую платформу SMA (Scalable Modular Architecture), созданную специально для подзаряжаемых гибридов.
«Новый XC70 разработан для удовлетворения спроса на подключаемые гибриды с увеличенным запасом хода в Китае, где он будет доступен для заказа в конце этого года. Volvo Cars изучает потенциальные дополнительные рынки на более позднем этапе», — отмечается в пресс-релизе Volvo.
На электротяге кроссовер способен преодолеть до 200 км, полный запас хода и другие технические характеристики автопроизводитель пока не раскрывает.
Subaru Outback.
В отличие от коллег из Швеции, японцы из Subaru сохранили свой Outback таким, каким его привыкли видеть поклонники марки. Для машины шестого поколения доступны два оппозитных мотора, клиноцепные вариаторы Lineatronic и симметричный полный привод.
Для базовой версии предусмотрен атмосферный мотор 2.5 мощностью 180 л.с. В качестве альтернативы доступен турбированный 2.4 на 260 л.с. Специалисты усовершенствовали систему X-Mode, позволяющую выбирать режимы движения на бездорожье, и доработали полный привод: для повышения устойчивости на бездорожье система стала учитывать положение руля, а блокировка межосевого дифференциала срабатывает быстрее.
Система активной безопасности EyeSight получила новую широкоугольную камеру, реагирующую на велосипедистов и пешеходов. В продаже на рынке США новый Outback появится в конце 2025 года.
Jeep.
Американский Jeep представил третье поколение кроссовера Compass, который также ранее официально продавался в России. Автомобиль «переехал» на среднеразмерную платформу концерна Stellantis STLA Medium, на которой уже базируются Peugeot 3008 и Citroen C5 Aircross.
Длина новинки — 4550 мм, что на на 150 мм больше, чем у машины прошлого поколения. Это позволило увеличить пространство для пассажиров второго ряда и объем багажника. Для нового Compass предлагаются гибридные и электрические силовые установки мощностью до 375 л.с. Самый мощный Compass в линейке — электрический, с отдельными моторами для передней и задней оси.
Базовая версия, с «мягким гибридом» (бензиновый мотор плюс стартер-генератор) развивает 145 л.с., подзаряжаемая силовая установка — 195 л.с. Новый Compass будут производить на заводе в Италии, версия для американского рынка появится позднее. Среди оборудования — кресла с вентиляцией и массажем, 20-дюймовые колесные диски и матричные светодиодные фары.
Также Jeep анонсировал рестайлинговую версию внедорожника Grand Cherokee. На опубликованном автопроизводителем изображении видна передняя панель с тремя дисплеями. Также автомобиль получит новый дизайн передней части.
Обновленный Grand Cherokee будет доступен в двухрядном и трехрядном вариантах, также он сохранит подзаряжаемую гибридную трансмиссию.