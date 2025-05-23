Кафе в Пермском крае оштрафовали за нетрудоустроенного подростка-официанта

Кафе в Пермском крае было оштрафовано за нетрудоустроенного подростка-официанта, сообщает краевая прокуратура.
Нарушения трудового законодательства городская прокуратура Соликамска обнаружила во время проверки. В частности, официантом одного из заведений общественного питания оказался несовершеннолетний, с которым не был заключён официальный трудовой договор. Надзорный орган внёс работодателю подростка представление.
«По итогам проверки работодателю внесено представление, по результатам рассмотрения которого с несовершеннолетним лицом заключен трудовой договор», — рассказывает прокуратура Пермского края.
Кроме того, прокурор вынес постановление в адрес индивидуального предпринимателя, владеющего заведением, и привлёк его к ответственности по статье КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства». В качестве наказания ИП был назначен штраф.