В Ростовской области выросли цены на сахар

Ростовстат зафиксировал очередной рост цен на сахар в Ростовской области. По данным на 22 мая, килограмм сладкого продукта в среднем по области подорожал на 14 копеек за неделю, достигнув отметки 69,7 рубля.
С декабря прошлого года сахар подорожал на 1 рубль 40 копеек. Наибольший рост цен отмечается в следующих районах: Таганрог лидирует с ценником 73 ₽/кг, Волгодонск следует за ним — 72 ₽/кг, Шахты (69,5 ₽).
Миллерово — 69 ₽ и Сальск — 69,8 ₽ образуют «среднюю» группу по стоимости сахара. Ростов-на-Дону остается самым выгодным местом для покупок — 67,8 ₽/кг.