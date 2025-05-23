В Самаре суд утвердил мировое соглашение по проблемной долевке на улице Горького

В арбитражном суде области закончили тяжбы по иску департамента градостроительства Самары против застройщика «Гранд ЛТД».
Проблемное здание расположено на улице Максима Горького, 131, прямо у набережной Волги. Его начали строить еще в 2000 году, однако полностью дом не достроен до сих пор.
План возведения состоял из трех этапов. Два сделать смогли, а вот третий подвис. К 2014 году из третьей секции был построен только 1 этаж, вместо 16-и. Работы встали и продолжились только в 2019. Тогда секция пополнилась еще 2,5 этажами.
Далее начались судебные тяжбы. Было аж несколько процессов, которые не дали главного результата достройки дома. Проблема заключалась еще и в том, что изначальный застройщик «Молодежный жилой комплекс Союз» передал свои обязанности «Гранд ЛТД». Новая компания должна была достроить злосчастные новые секции, но не сделала этого до сих пор.
Согласно последнему судебному решению, «Гранд ЛТД» все-таки должна будет закончить возведение здания. Но сначала нужно будет провести техобследование конструкций и инженерных сетей.
После этого у застройщика будет до 9-и месяцев на остаток стройки.
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