В Самаре суд утвердил мировое соглашение по проблемной долевке на улице Горького

Далее начались судебные тяжбы. Было аж несколько процессов, которые не дали главного результата достройки дома. Проблема заключалась еще и в том, что изначальный застройщик «Молодежный жилой комплекс Союз» передал свои обязанности «Гранд ЛТД». Новая компания должна была достроить злосчастные новые секции, но не сделала этого до сих пор.