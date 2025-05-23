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Левобережную зону Ростова застроят в островных границах

Левобережную зону Ростова планируют застраивать в рамках территориального планирования в островных заданных границах. Об этом пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на главного архитектора Ростовской области Григория Алексеева-Малахова.

Источник: официальный портал правительства Ростовской области

Как сообщил Алексеев-Малахов, левый берег Дона не планируют масштабно застраивать, здесь хотят сделать зонку комплексного развития города. Акценты сделаны на развитие природного каркаса и создания экологических природных коридоров, пояснил спикер.

«Застройка Левого берега будет развиваться именно в тех островных заданных границах, которые есть сейчас по генплану. Никто не рассматривает расширение этой застройки», — подчеркнул главный архитектор донского региона.

Территория должна развиваться сбалансировано и сочетать жилищную застройку, общественную инфраструктуру и природные зоны.