Левобережную зону Ростова застроят в островных границах

Как сообщил Алексеев-Малахов, левый берег Дона не планируют масштабно застраивать, здесь хотят сделать зонку комплексного развития города. Акценты сделаны на развитие природного каркаса и создания экологических природных коридоров, пояснил спикер.
«Застройка Левого берега будет развиваться именно в тех островных заданных границах, которые есть сейчас по генплану. Никто не рассматривает расширение этой застройки», — подчеркнул главный архитектор донского региона.
Территория должна развиваться сбалансировано и сочетать жилищную застройку, общественную инфраструктуру и природные зоны.