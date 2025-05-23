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Работа Счетной палаты в 2024 году: по итогам проверок заведено четыре уголовных дела

КИШИНЕВ, 23 мая — Sputnik. Счетная палата Молдовы опубликовала отчет о своей деятельности за 2024 год, в документе изложены основные достижения ведомства и влияние контрольных мероприятий на сферу управления и распоряжения государственными деньгами.

Источник: Sputnik.md

Так, в 2024 году Счетная палата провела 45 аудиторских проверок, в том числе 17 финансовых, 22 проверки соответствия и три проверки эффективности. Ведомство представило парламенту и правительству основные рекомендации по улучшению управления государственными ресурсами.

По итогам контроля 15 составленных актов были направлены в правоохранительные органы, возбуждено четыре уголовных дела по подозрениям в коррупции и мошенничестве.

В числе достижений Счетной палаты отмечено внедрение цифровых инструментов финансового аудита, впервые в государственном секторе.

Ведомство также вложило в минувшем году значительные средства в профессиональную подготовку и потратило 83,5% бюджета на человеческий капитал.

В отчете также упоминается принятие Стратегии аудита на 2025−2027 годы и продолжение активного диалога с властями и гражданским обществом, включая участие в заседаниях парламентских комиссий.