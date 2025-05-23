В Ростове проверили готовность общественного транспорта к жаре

По предоставленным данным, главной целью инспекции стала проверка исправности систем кондиционирования в общественном транспорте в связи с повышением суточной температуры воздуха. Сотрудники Департамента совместно с Ростовским Отделом Госавтоинспекции УМВД проинспектировали автобусы МУП МТК «Ростовпассажиртранс» и ООО «Легионавтотранс» перед их выходом на маршруты.