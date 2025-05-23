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Из Волгограда стартовали прямые рейсы в Анталию

Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Волгограда.

Первый рейс из волгоградского аэропорта был полностью заполнен — в Турцию 22 мая вылетели 237 пассажиров.

Отмечается, что полеты будут осуществляться четыре раза в неделю: во вторник, четверг и дважды в воскресенье.

Напомним, что 29 апреля Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении международному аэропорту Волгограда исторического названия «Сталинград» по просьбе ветеранского сообщества региона и участников специальной военной операции.

На фасаде аэропорта уже установлена крупная надпись «Сталинград», выполненная из ярко-красных букв.