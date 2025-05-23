Треть волгоградцев работает в опасных или вредных условиях

Более 60 тысяч жителей Волгоградской области заняты на опасной или вредной работе. К такому выводу пришли специалисты Волгоградстата, проанализировав условия труда работников в регионе. Это треть от всего работающего населения, если конкретно — 34,7%. Не знаем, положено ли им молоко за вредность, но на компенсационные выплаты работодатели потратили больше 2 млрд, сообщают в статистическом ведомстве.