Треть волгоградцев работает в опасных или вредных условиях

Более 60 тысяч жителей Волгоградской области заняты на опасной или вредной работе. К такому выводу пришли специалисты Волгоградстата, проанализировав условия труда работников в регионе. Это треть от всего работающего населения, если конкретно — 34,7%. Не знаем, положено ли им молоко за вредность, но на компенсационные выплаты работодатели потратили больше 2 млрд, сообщают в статистическом ведомстве.
Большинство работников с вредными и опасными условиями — это сотрудники организаций обрабатывающей сферы. 21,8% волгоградцев в своей работе страдали от воздействия шума, ультразвука и инфразвука, 8,4% — работали с химическими веществами. Вред здоровью работодатели компенсирую выплатами и покупкой спецодежды, обуви, респираторов и других средств защиты. На это потратили 4 миллиарда 892 миллиона рублей.