Три нижегородских вуза попали в сотню лучших по версии Forbes

Всего в предварительный список вошли 563 российских вуза, обладающих государственной аккредитацией и правом выдачи дипломов установленного образца. Рейтинг формировался на основе анализа пяти ключевых критериев: уровень и качество профессиональных связей выпускников, востребованность у работодателей, международная репутация, академическая среда, а также так называемый «фактор Forbes».