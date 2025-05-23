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Три нижегородских вуза попали в сотню лучших по версии Forbes

Сразу три высших учебных заведения из Нижегородской области оказались в числе ста лучших в России согласно рейтингу Forbes на 2025 год.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Результаты опубликованы на официальном сайте издания.

Всего в предварительный список вошли 563 российских вуза, обладающих государственной аккредитацией и правом выдачи дипломов установленного образца. Рейтинг формировался на основе анализа пяти ключевых критериев: уровень и качество профессиональных связей выпускников, востребованность у работодателей, международная репутация, академическая среда, а также так называемый «фактор Forbes».

Максимально университет мог получить 100 баллов.

Среди нижегородских вузов наивысшую позицию заняла Нижегородская государственная консерватория имени Глинки — она оказалась на 28-м месте, набрав 30,57 балла.

Нижегородский государственный университет имени Лобачевского занял 42-ю строчку с результатом 26,83 балла.

Третьим представителем региона стал Нижегородский технический университет имени Алексеева, расположившийся на 75-м месте с 22,24 балла.