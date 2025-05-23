В Самарскую область приехал замминистра промышленности и торговли РФ Чекушов

Самарскую область с рабочем визитом посетил заместитель министра промышленности и торговли России Роман Чекушов. В его рамках прошло заседание по развитию экспорта в нашем регионе.
Встреча состоялась в Тольятти. На ней присутствовал глава региона Вячеслав Федорищев, который вместе с чиновниками подвел итоги работы по внешней торговле области за прошлый год.
В 2024 году был замечен рост на 1,3% по показателю экспортного оборота в сравнении с 2023 годом.
А за прошедший квартал этого года оборот вырос на 5,1% по сравнению с тем же периодом в 2024.
Губернатор отметил, что у региона есть большой потенциал во многих сферах — машностроении, химпроме, сельхозе, космической отрасли и прочих.
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