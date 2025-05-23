Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарскую область приехал замминистра промышленности и торговли РФ Чекушов

Самарскую область с рабочем визитом посетил заместитель министра промышленности и торговли России Роман Чекушов.

Самарскую область с рабочем визитом посетил заместитель министра промышленности и торговли России Роман Чекушов. В его рамках прошло заседание по развитию экспорта в нашем регионе.

Встреча состоялась в Тольятти. На ней присутствовал глава региона Вячеслав Федорищев, который вместе с чиновниками подвел итоги работы по внешней торговле области за прошлый год.

В 2024 году был замечен рост на 1,3% по показателю экспортного оборота в сравнении с 2023 годом.

А за прошедший квартал этого года оборот вырос на 5,1% по сравнению с тем же периодом в 2024.

Губернатор отметил, что у региона есть большой потенциал во многих сферах — машностроении, химпроме, сельхозе, космической отрасли и прочих.

Участвуйте в розыгрыше призов для наших подписчиков до 1 июня!