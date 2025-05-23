Шеф, всё пропало? Можно ли спасти пострадавшие на юге от заморозков поля

Ростовская область кормит хлебом полстраны. А ещё отправляет зерно на экспорт, тем самым пополняя федеральный бюджет. Этой весной в регионе заморозки жёстко прошлись по посевам. Власти даже ввели режим ЧС, чтобы помочь аграриям возместить потери.
Много ли полей пострадало? Насколько это критично для урожая? Можно ли помочь озимым восстановиться? Об этом rostov.aif.ru рассказал специалист органа инспекции Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», доктор сельскохозяйственных наук, профессор Николай Гурский:
«Виноваты» осень и весна.
— Николай Григорьевич, расскажите, пожалуйста, насколько сильный ущерб нанесли заморозки озимым? Много ли полей пострадало?
— По предварительной оценке, от низких температур пострадали посевы на площади около 240 тыс. гектаров. При этом общая посевная площадь в Ростовской области составляет 4,9 млн гектаров. К сожалению, могу констатировать, что во многих районах Ростовской области ситуация с посевами озимой пшеницы не радует.
— Почему? Что пошло не так?
— Прежде всего, надо отметить, что осенью прошлого года не было достаточных осадков. Посевы проводились с большим опозданием. Всходы были получены в ноябре, в декабре они не раскустились и оказались подвержены воздействию не только засухи, но и морозов с ветрами, которые усугубили ситуацию. А во-вторых, весна на Дону оказалась ранняя, но холодная. Особенная опасность для посевов была в том, что неоднократно случались заморозки. Сейчас не хватает влаги практически везде. Растения повреждены. В условиях, когда, помимо отсутствия влаги и заморозков, стеной прошли дожди с градом, приходится констатировать серьёзные проблемы.
— Как можно изменить ситуацию и что посоветовать нашим аграриям на будущее?
— Безусловно, в Ростовской области надо переходить к посеву адаптивных сортов пшеницы, которые создавались в жёстких реальных условиях Дона. Сорта, созданные в нашем регионе, оказываются более приспособлены к выращиванию в таких тяжелейших условиях, какие мы имеем.
Параллельно с этим нужны систематические меры для накопления влаги в почве. Мы не можем сравнивать условия позапрошлого года и прошлого года. Несмотря на суровые условия весны 2024-го года, тогда в почве с осени сохранились такие запасы влаги, которые растения смогли использовать весной. Но сейчас их нет.
Дожди не помогли?
— А прошедшие на днях ливни разве не спасут ситуацию?
— Пока это непонятно. Вдобавок ко всему дождь с обильным градом наносит большое количество новых повреждений, чем только усугубляет проблемы. Это тоже вызывает озабоченность и тревогу. Если мы научимся рачительно расходовать влагу, то есть использовать целый комплекс агротехнических приёмов, ситуация может исправиться. В частности, можно использовать глубокорыхлители для накопления влаги в более глубоких горизонтах почвы, чтобы влага сохранялась более продолжительный период времени.
— Есть ещё какие-то рекомендации на будущее?
— Нужно более рационально использовать оптимальные нормы высева, которые бы не позволяли растениям страдать из-за недостатка влаги в почве. Кроме того, важно правильно использовать подкормки, применять грамотную стимуляцию растений в процессе их роста и развития. Есть ещё один момент, который мы зачастую не практикуем в Ростовской области. И зря! Это использование протравителей с ростостимулирующим эффектом корневой системы. Чем мощнее сформируется корневая система, тем она активнее сможет противостоять суровым условиям зимой.
А самое главное — к весне она активно начнёт работать, способствуя более благоприятному прохождению периодов развития растения. Мощные корни способны создать такие темпы роста, с которыми намного легче пройти любые весенние испытания.
— Можем ли мы ещё наедятся на хороший урожай зерновых в этом году?
— Если бы мы учитывали те моменты, о которых я сказал и, если бы Бог дал нам больше осадков, можно было бы рассчитывать на более стабильную ситуацию. К сожалению, во многих районах мы этого пока не видим.