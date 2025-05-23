Шеф, всё пропало? Можно ли спасти пострадавшие на юге от заморозков поля

— Прежде всего, надо отметить, что осенью прошлого года не было достаточных осадков. Посевы проводились с большим опозданием. Всходы были получены в ноябре, в декабре они не раскустились и оказались подвержены воздействию не только засухи, но и морозов с ветрами, которые усугубили ситуацию. А во-вторых, весна на Дону оказалась ранняя, но холодная. Особенная опасность для посевов была в том, что неоднократно случались заморозки. Сейчас не хватает влаги практически везде. Растения повреждены. В условиях, когда, помимо отсутствия влаги и заморозков, стеной прошли дожди с градом, приходится констатировать серьёзные проблемы.