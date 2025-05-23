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В Омске подвал дома на Кордной топит горячей водой

Ситуацию прокомментировали в «Тепловой компании».

Источник: Om1 Омск

В паблике «ЧП Омск» соцсети «ВКонтакте» местные жители пожаловались на состояние дома, который располагается на 5-й Кордной, 17.

«Топит подвал горячей водой, вода дошла до первой ступени лестницы, на стенах уже появился грибок, фасад дома разрушается», — рассказали омичи.

По словам жильцов, в ЖКХ не принимают никаких мер.

На ситуацию отреагировали в АО «Тепловая компания».

«В срок до 02.06.2025 запланировано провести обследование, по результатам которого при необходимости будут приняты соответствующие меры», — сообщили в организации.