В Омске подвал дома на Кордной топит горячей водой

В паблике «ЧП Омск» соцсети «ВКонтакте» местные жители пожаловались на состояние дома, который располагается на 5-й Кордной, 17.
«Топит подвал горячей водой, вода дошла до первой ступени лестницы, на стенах уже появился грибок, фасад дома разрушается», — рассказали омичи.
По словам жильцов, в ЖКХ не принимают никаких мер.
На ситуацию отреагировали в АО «Тепловая компания».
«В срок до 02.06.2025 запланировано провести обследование, по результатам которого при необходимости будут приняты соответствующие меры», — сообщили в организации.