В Казахстане утвердили правила определения «цены отсечения» для нефти

Цена отсечения — расчетный показатель мировой цены на нефть, используемый для расчета максимально возможного объема гарантированного трансферта из Национального фонда РК, исходя из прогнозируемого объема поступлений средств в Нацфонд от организаций нефтяного сектора. Цена отсечения устанавливается в прогнозе социально-экономического развития РК в соответствии со статьей 60 Бюджетного кодекса.