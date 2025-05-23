Омская мэрия планирует обновить схему размещения рекламы в городе

Из проекта исключили 50 конструкций с бульвара Архитекторов — их больше нельзя установить из-за расширения дороги. Это приведёт к сокращению доходов городского бюджета примерно на 5,8 млн рублей в год. Ещё 9 мест убрали из-за негативного влияния рекламы на архитектурный облик сложившейся застройки, что может снизить поступления ещё на 150 тысяч рублей.