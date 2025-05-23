Омская мэрия планирует обновить схему размещения рекламы в городе

В Омске число рекламных конструкций на улицах хотят увеличить с 1 700 до 1 820. Соответствующий проект постановления размещён на сайте мэрии и предусматривает изменения в схему размещения рекламы. Последние корректировки в эту схему вносились в сентябре 2024 года.
Из проекта исключили 50 конструкций с бульвара Архитекторов — их больше нельзя установить из-за расширения дороги. Это приведёт к сокращению доходов городского бюджета примерно на 5,8 млн рублей в год. Ещё 9 мест убрали из-за негативного влияния рекламы на архитектурный облик сложившейся застройки, что может снизить поступления ещё на 150 тысяч рублей.
Вместо этого в схему включают 179 новых площадок для размещения рекламы, сообщает РБК Омск. Это позволит увеличить доходы города примерно на 6 млн рублей за счёт новых договоров на установку и эксплуатацию конструкций. Дополнительно планируется заработать около 2,9 млн рублей в год с платы коммерческих структур по этим договорам.
В числе значительных изменений — сокращение числа щитов с 1 010 до 964. При этом количество остановочных навесов с рекламными модулями увеличится с 6 до 131. Также возрастёт число афишных стендов — с 118 до 164. Планируется установить семь видеоэкранов и медиа-фасадов вместо нынешних пяти экранов и четырёх фасадов.