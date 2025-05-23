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Узбекистан и Малайзия расширяют сотрудничество в сфере IT и цифровых технологий

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Узбекистан и Малайзия намерены развивать и расширять перспективное сотрудничество в сфере цифровых технологий. В этой связи в Куала-Лумпуре состоялся очередной узбекско-малазийский форум по информационным и цифровым технологиям, сообщает ИА «Дунё».

Источник: Depositphotos

Мероприятие организовано по инициативе «Uzbekistan IT Park» при министерстве цифровых технологий РУз, Национальной технологической ассоциации Малайзии (PIKOM) и Посольства Узбекистана в Куала-Лумпуре.

В мероприятии приняли участие представители более 120 малазийских компаний, работающих в сфере цифровых технологий.

В ходе форума посол Узбекистана Каромиддин Гадоев рассказал о деловой среде в республике, благоприятных возможностях, созданных для развития IT и цифровых технологий. Он сообщил, что Сырдарьинская область развивается как хаб для малазийских компаний в сфере цифровых технологий и следующий форум пройдет в этом регионе.

Заместитель генерального директора «Uzbekistan IT Park» Джамиля Халибаева выдвинула предложения по продуктивному использованию возможностей, созданных в IT-парке и его филиалах в регионах республики, и взаимному сотрудничеству. Руководитель азиатского отдела «Uzbekistan IT Park» Иззат Хамидов представил презентацию о преимуществах и удобствах, предоставляемых участникам IT-парков республики в нашей стране.

говорится в сообщении

Закари Ванг, глава малазийской компании «Canaan Communication & Technologies», которая в этом году начала свою деятельность в республике, выразил уверенность, что Узбекистан с ее удобным географическим положением, может стать мостом для выхода на рынки всех стран Центральной Азии.

Он подчеркнул блестящие перспективы сектора информационных технологий республики и призвал малазийские компании более эффективно использовать потенциал молодого и растущего поколения IT-специалистов страны, поделился опытом ведения бизнеса в сфере IT и рассказал о преимуществах инвестирования в цифровые проекты в Узбекистане.

«Посол “Uzbekistan IT Park” в Малайзии Мэтью Барсинг поделился впечатлениями от визита в Узбекистан и перечислил ряд факторов, благоприятных для предпринимательства в сфере цифровых технологий республики. Он подчеркнул, что малазийские компании твердо уверены в том, что узбекский рынок цифровых технологий будет выгоден», — отметили в агентстве.

В рамках форума представители Минцифры «Uzbekistan IT Park», «Sirdaryo IT Park», а также малазийских IT- и BPO-компаний провели бизнес-встречи по установлению взаимовыгодных отношений и реализации совместных проектов в сфере цифровых технологий.

Генеральный директор Малазийского национального технологического института (PIKOM) Онг Киан Ю высоко оценил удобства, которые создает «Uzbekistan IT Park» для иностранных инвесторов.

С ним обсуждены перспективы привлечения в Узбекистан компаний, входящих в данную ассоциацию, в сферах аутсорсинга и глобальных бизнес-услуг.

добавили в агентстве