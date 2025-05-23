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Волгоградстат назвал предприятия региона с вредными условиями труда

Больше трети работающих жителей Волгоградской области трудятся на предприятиях с вредными условиями.

Численность таких работников достигла в 20204 году 60,6 тысяч человек, их доля в общей списочной численности — 34,7%, сообщают в Волгоградстате.

Около половины из них работают на обрабатывающих предприятиях — 46,5%. Чуть более трети — 34,8%, в компаниях, чья деятельность связана с водоснабжением и водоотведением, сбором и утилизацией отходов, а также с ликвидацией загрязнений. При этом 21,8% работников находились воздействием шума, воздушного ультразвука и инфразвука. 8,4% подвергались воздействию химических веществ.

Расходы на компенсационные выплаты за «вредную» работу и обеспечение специалистов СИЗ составили 4 892,8 млн рублей. Половина из этой суммы ушла на приобретение спецодежды и обуви, иных средств индивидуальной защиты.