Волгоградстат назвал предприятия региона с вредными условиями труда

Численность таких работников достигла в 20204 году 60,6 тысяч человек, их доля в общей списочной численности — 34,7%, сообщают в Волгоградстате.
Около половины из них работают на обрабатывающих предприятиях — 46,5%. Чуть более трети — 34,8%, в компаниях, чья деятельность связана с водоснабжением и водоотведением, сбором и утилизацией отходов, а также с ликвидацией загрязнений. При этом 21,8% работников находились воздействием шума, воздушного ультразвука и инфразвука. 8,4% подвергались воздействию химических веществ.
Расходы на компенсационные выплаты за «вредную» работу и обеспечение специалистов СИЗ составили 4 892,8 млн рублей. Половина из этой суммы ушла на приобретение спецодежды и обуви, иных средств индивидуальной защиты.