Волгоградстат назвал предприятия региона с вредными условиями труда

Около половины из них работают на обрабатывающих предприятиях — 46,5%. Чуть более трети — 34,8%, в компаниях, чья деятельность связана с водоснабжением и водоотведением, сбором и утилизацией отходов, а также с ликвидацией загрязнений. При этом 21,8% работников находились воздействием шума, воздушного ультразвука и инфразвука. 8,4% подвергались воздействию химических веществ.