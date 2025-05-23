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На ремонт двух омских мостов выделили 37 миллионов рублей

Работы планируют завершить до 15 октября.

Источник: Om1 Омск

В Колосовском районе Омской области планируется ремонт двух мостов через реку Оша. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. Аукционы на выполнение работ объявлены администрациями Строкинского и Крайчиковского сельских поселений.

Бюджет на ремонт моста в селе Строкино составляет почти 15,9 млн рублей, а на аналогичные работы в селе Плахино выделено 21,3 млн рублей из средств Крайчиковского поселения. Оба объекта планируется отремонтировать до 15 октября 2025 года.

Подрядчики должны предоставить гарантию не менее восьми лет и обязаны устранить все выявленные дефекты в гарантийный период.

Заявки на участие в аукционах принимаются с 23 мая по 2 июня. Победители будут объявлены 3 июня.