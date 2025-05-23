На ремонт двух омских мостов выделили 37 миллионов рублей

Бюджет на ремонт моста в селе Строкино составляет почти 15,9 млн рублей, а на аналогичные работы в селе Плахино выделено 21,3 млн рублей из средств Крайчиковского поселения. Оба объекта планируется отремонтировать до 15 октября 2025 года.