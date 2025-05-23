Проект единого облика остановок в Иркутске представят в июне

Председатель комиссии комиссии по вопросам транспорта, связи и охраны окружающей среды Александр Сафронов предложил обратиться к вице-мэру Иркутска Сергею Кладову и в комитет городского обустройства для того, чтобы приостановить контрактование замены остановочных пунктов, ускорить разработку единого вида остановочных пунктов и при рассмотрении бюджета на 2026 года закладывать остановочные пункты по стандарту, разработанному для города. Народные избранники поддержали это решение.