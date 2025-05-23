Проект единого облика остановок в Иркутске представят в июне

Единый облик остановочных пунктов обсудили депутаты думы Иркутска в ходе комиссии по вопросам транспорта, связи и охраны окружающей среды. Зампредседателя комитета, главный архитектор города комитета по градостроительной политике администрации Антон Жуков считает, что внешний вид остановок должен быть утвержден и закреплен в нормативно-правовом акте. По его словам, соответствующий проект будет представлен думе в июне, пишет ИА IrkutskMedia.
Кроме того, народные избранники обсудили возможность создания концессионного соглашения. Антон Жуков отмечает, что комитет по экономике и стратегическому планированию города ранее предлагал идею создать некое концессионное соглашение в отношении обустройства остановок. Прорабатываются разные варианты компоновки проекта, в который будут включено значительное количество остановочных пунктов. В рамках этой работы будет детально проработан их облик.
Депутат думы Виталий Матвийчук отметил, что остановочные пункты могут быть привлекательны для рекламодателей, которые захотят их взять в концессию. По его словам, необходимо проработать этот вопрос непосредственно с комитетом экономики и концессионером.
Сергей Яременко заметил, что в Иркутске находится 700 остановочных пунктов. На их замену по концессии может уйти 10 лет при идеальном раскладе, когда в год будет заменяться хотя бы 70 павильонов.
Председатель комиссии комиссии по вопросам транспорта, связи и охраны окружающей среды Александр Сафронов предложил обратиться к вице-мэру Иркутска Сергею Кладову и в комитет городского обустройства для того, чтобы приостановить контрактование замены остановочных пунктов, ускорить разработку единого вида остановочных пунктов и при рассмотрении бюджета на 2026 года закладывать остановочные пункты по стандарту, разработанному для города. Народные избранники поддержали это решение.
Ранее агентство сообщало, что на заседании Совета по предпринимательству в Иркутске были рассмотрены единые требования к оформлению нестационарных торговых объектов. Александр Картопольцев, эксперт секции градостроительного совета при администрации Иркутска, представил брендбук, в котором был показан вариант внешнего вида этих объектов. Важно, по словам Руслана Болотова, чтобы нестационарные торговые объекты отражали самобытность города и соответствовали его архитектурному облику.